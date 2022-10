Lufthansa Group a choisi Worldline comme fournisseur de services de paiement à l’échelle mondiale. Le groupe allemand entend créer une plate-forme de paiement robuste apportant une solution de paiement simple et cohérente à l'échelle du groupe, et dont bénéficiera l'ensemble de ses membres. Worldline créera les infrastructures de paiement permettant au groupe Lufthansa d’atteindre ses objectifs et tirer le meilleur parti de la phase de forte croissance qui s’ouvre aujourd’hui dans le secteur aérien.



Il s'agit notamment des services de vérification de la facturation et du règlement BSP (Billing & Settlement Plans) et de conversion des comptes clients ARC (Accounts Receivable Conversion) de Worldline.



Le groupe Lufthansa utilisera également la solution TravelHub de Worldline, connexion évolutive unique donnant accès à plus de 150 modes de paiement et devises, à la multi-acquisition, à la tokenisation et à un large choix de services de lutte contre la fraude à travers une plate-forme unique de reporting et de règlement.