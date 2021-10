Worldline : gagne 4%, un analyste confirme son conseil

Le titre s'envole de près de 4% à la Bourse de Paris. Invest Securities réitère son conseil à l'achat, avec un objectif réduit à 84E (contre 96E).



L'analyste rappelle que le titre avait souffert après sa publication du 2ème trimestre 2021 des incertitudes entourant la cession de son activité Terminaux, abandonnant -22% depuis fin juillet.



' Cette cession demeure de notre point de vue le principal catalyseur sur le titre et la priorité CT du management, afin qu'il puisse présenter le 27 octobre prochain des objectifs MT basés uniquement sur les activités de services de paiement. Une fois recentré et désendetté, le titre retrouvera une equity story positive (croissance organique >+5%, levier sur la marge d'EBITDA, effet relutif des acquisitions et des synergies associées) ' indique Invest Securities.



