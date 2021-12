Worldline in : ègre la solution de paiement mobile Payconiq sur ses terminaux de paiement

Bruxelles, 16 décembre 2021 - À l'approche des fêtes de fin d'année, Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et services transactionnels, annonce l'implémentation de Payconiq, solution de paiement mobile, sur ses terminaux de paiement. Les consommateurs peuvent désormais payer avec leur smartphone en scannant un code QR sur le terminal de paiement Worldline avec l'application Payconiq by Bancontact ou une application bancaire intégrant la solution de paiement mobile Payconiq. Cette collaboration permet donc aux commerçants d'offrir un choix plus large de moyen de paiements en magasin et répond aux nouvelles tendances de consommation.



Le paiement mobile devenu incontournable

Le paiement mobile est devenu aujourd'hui un incontournable du commerce physique et en ligne. Selon une étude récente[1], 4 Belges sur 10 déclarent se sentir d'ores et déjà à l'aise avec le paiement via smartphone. Parmi les Belges de 16 à 24 ans, 51% considèrent le smartphone comme le futur du paiement, contre 42% pour les 25-34 ans et 24% pour les 65-74 ans. Chez les 75 ans et plus, 15% tout de même envisagent également le téléphone mobile comme futur moyen de paiement.

D'après les derniers chiffres de Worldline, 75% des transactions Bancontact en ligne sont effectuées avec un smartphone (soit via le scan d'un code QR soit en étant redirigé vers l'application Payconiq by Bancontact ou une application bancaire).

Cette tendance à la hausse est également visible dans les magasins physiques où de plus en plus de consommateurs belges utilisent leur smartphone pour régler leurs achats. En effet, les Belges ont payé plus d'un million de fois avec leur smartphone en magasin en août 2021, soit trois fois plus qu'en février 2020 avant la crise sanitaire.



: « Le partenariat entre Worldline et Bancontact Payconiq Company nous permet de proposer aux commerçants un mode de paiement supplémentaire et de répondre ainsi aux besoins changeants du marché. Nous investissons en permanence dans la recherche et le développement pour enrichir nos terminaux de paiement de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de lire ou d'afficher des codes QR. »: « L'application Payconiq by Bancontact est incroyablement pratique : le terminal de paiement affiche un code QR et les clients n'ont qu'à payer en scannant le code avec leur smartphone sur le terminal de paiement. Chez nous, près de 80 % des clients paient de cette manière. »

Une utilisation simple grâce à un code QR

Le paiement via un code QR Payconiq était déjà disponible dans tous les magasins arborant un autocollant Payconiq à scanner près de leur caisse. Dorénavant, le code QR apparaîtra directement sur le terminal de paiement Worldline, prêt à être scanné. Cette solution de paiement ne nécessite aucun contact et est donc parfaitement hygiénique.



« Les innovations en matière de paiement et les nouvelles technologies nous permettent d'améliorer fortement l'expérience client, la rendant de plus en plus simple, rapide et fluide. C'est d'autant plus important dans une situation sanitaire particulière qui a nécessité des mesures d'hygiène supplémentaires et dans un contexte de fêtes où les transactions sont plus nombreuses. Le paiement mobile s'impose de plus en plus dans le quotidien des consommateurs qui veulent pouvoir choisir leur mode de paiement. Le partenariat avec Bancontact Payconiq Company s'inscrivait donc dans la logique des choses. »« Nos chiffres montrent que les belges n'ont jamais autant qu'aujourd'hui payé de manière mobile. Cette habitude est désormais ancrée dans leur quotidien et cette tendance ne fera que croître davantage à l'avenir. Notre collaboration avec Worldline est destinée à améliorer encore l'expérience utilisateur en matière de paiement mobile en magasin. Les consommateurs souhaitant payer avec leur téléphone peuvent donc dès à présent scanner un code QR sur les terminaux de paiement de Worldline. Un pas de plus vers une expérience d'achat toujours plus fluide. »

Dans le courant de l'année 2022, tous les commerçants pourront proposer cette nouvelle solution de paiement dans leur magasin. Le déploiement de celle-ci est en cours depuis quelques mois et est d'ores et déjà disponible chez certains commerçants.

Consulter notre banque d'images

[1] Baromètre des paiements numériques - Etude menée par la VUB en collaboration avec Febelfin, Worldline, Bancontact Payconiq Company, Visa et Mastercard

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

PLUS D'INFORMATIONS

Worldline Press Office

T +02 727 68 22

E press-benelux@worldline.com