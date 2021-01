Worldline lance une plateforme Data as a Service pour les paiements en ligne

Amsterdam, 12 janvier 2021 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd'hui le lancement d'Ingenico Insight, la toute première plateforme DaaS (Data as a Service) pour les paiements. Cette solution de pointe offre les dernières fonctionnalités de « Machine Learning » (ML) et de data sciences pour les paiements, associées à une expérience utilisateur intuitive et sur mesure. Ingenico, qui a rejoint Worldline depuis octobre 2020, propose aux enseignes des solutions intelligentes et sécurisées pour faciliter le commerce.

Ingenico Insight marque une nouvelle étape dans la gestion des transactions, le reporting et l'information commerciale (Business Intelligence - BI) pour les paiements. Elle transforme le tableau de bord traditionnel, utilisé pour visualiser les données composites, en une plateforme dotée de fonctionnalités d'exploration en profondeur et d'optimisation des paiements. Elle permet notamment d'extrapoler les données et d'établir des prédictions ; elle émet des recommandations et offre une capacité de « benchmarking » pour réaliser des comparaisons par rapport à la moyenne du secteur. Ces fonctionnalités utilisent le ML et l'intelligence artificielle pour décrypter dans les données passées la façon d'influencer l'avenir.

Les clients de Worldline peuvent intervenir intuitivement et en temps réel, vérifier les points de données individuels (comme des transactions ou litiges spécifiques), prendre le contrôle des données, et identifier et résoudre beaucoup plus rapidement les enjeux liés à des conversions, rétrofacturations ou fraudes. Grâce à cette capacité d'exploration profonde des points de données spécifiques, Worldline facilite et affine le reporting et l'apport de solutions.

Pour permettre aux entreprises de gérer les données tout au long du circuit des paiements, la solution peut en outre être adaptée sur mesure au collaborateur qui l'utilise. Par exemple, le gestionnaire des fraudes s'intéresse plus particulièrement aux litiges de paiements et à la fraude, tandis que le gestionnaire des paiements est davantage concerné par les autorisations et les taux de change. La solution s'assure qu'ils visualisent les données dont ils ont besoin et identifie les multiples centres d'intérêts des différentes parties prenantes comme la fraude, les financements, les opérations, le développement et la gestion des paiements.

Anne-Claude Tichauer, Global Head of Portals, Digital Commerce, Merchant Services chez Worldline, explique : « Ce lancement de produit vient inaugurer un changement majeur dans la gestion des paiements. Ingenico Insight va plus loin que les tableaux de bord traditionnels, en offrant des avis sur mesure et une compréhension approfondie des paiements. En outre, nous avons ancré sa construction dans l'expérience utilisateur, incorporant à chaque étape les retours de nos clients. Il en résulte une interface intuitive et conviviale. On peut faire défiler les données sans effort tout en prenant des décisions en étant les mieux informées. »

Worldline continuera à faire évoluer la plateforme, renforçant ses capacités, fonctions et fonctionnalités. Il est notamment prévu de la doter de fonctions d'analyse autonome, d'utiliser le ML pour les avis de rétrofacturation et faciliter les remboursements et rétrofacturations.

Ingenico Insight est sortie en version bêta et est disponible pour les utilisateurs. Pour plus d'informations sur cette solution, rendez-vous sur : ingenico.com/insight

À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2019 de Worldline s'élève à 5,3 milliards d'euros. worldline.com

