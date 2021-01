Worldline : lance une plateforme pour les paiements en ligne

Worldline annonce aujourd'hui le lancement d'Ingenico Insight, la toute première plateforme DaaS (Data as a Service) pour les paiements en ligne.



Cette solution de pointe offre les dernières fonctionnalités de 'Machine Learning' (ML) et de data sciences pour les paiements, associées à une expérience utilisateur intuitive et sur mesure, promet Worldline.



Ingenico Insight 'transforme le tableau de bord traditionnel utilisé pour visualiser les données composites, en une plateforme dotée de fonctionnalités d'exploration en profondeur et d'optimisation des paiements', poursuit la société, indiquant que la plateforme peut 'extrapoler les données' , 'établir des prédictions'ou encore 'émettre des recommandations'.



Worldline annonce que la plateforme continuera à évoluer. Il est notamment prévu de la doter de fonctions d'analyse autonome et d'utiliser le ML pour les avis de rétrofacturation et faciliter les remboursements et rétrofacturations, précise l'entreprise.



