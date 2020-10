Worldline : le titre gagne 2%, un analyste passe à l'achat

01/10/2020 | 13:32

Le titre gagne près de 2% alors que la Commission européenne vient lever le dernier doute entourant le rachat d'Ingenico.



' Nos BNA 2020-22e sont relevés ce jour de (+3%/+25%/+28%) pour intégrer Ingenico pour l'ensemble de son périmètre (Retail + B&A) à compter du 1er novembre, tout en rappelant que l'opération sera moins relutive (+10%), puisque la cession de B&A (Terminaux de Paiement) ne fait aucun doute à nos yeux ' indique Invest Securities.



' WLN sera en contrepartie désendetté, ce qui lui permettra à participer à la consolidation du secteur '.



Invest Securities a relevé son objectif de cours à 88E (contre 77E).



' Au regard d'un momentum positif et d'un potentiel reconstitué, nous repassons à l'achat sur Worldline et le titre entre ce jour dans la Sélection IS. Concernant Ingenico, nous conseillons d'apporter à l'OPE en cours ' rajoute l'analyste.



