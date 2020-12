Worldline : les écosystèmes de paiement du futur, avec P3

Worldline annonce aujourd'hui un partenariat avec P3 Financial Group, une fintech finlandaise, afin de mettre en oeuvre le PSAAS (Payment System as A Service) dans treize pays européens et offrir un service de commerce et de paiement en temps réel sur l'ensemble du marché.



En combinant la gamme complète de solutions de paiement de Worldline et le système PSaaS, les utilisateurs peuvent créer des écosystèmes de paiement numérique pour le commerce intelligent, la banque numérique, les services financiers et l'assurance, qui répondent aux besoins des consommateurs, des marchands comme des entreprises.



Grâce à ce rapprochement dans le digital, Worldline et P3 Financial Group seront en mesure d'accélérer leur croissance sur des marchés européens qui présentent un large potentiel, comme la Belgique, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, Chypre, la Hongrie, la Suisse, la Finlande et la Suède.



