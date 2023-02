Worldline: les services aux commerçants ont soutenu l'activité en 2022

Paris (awp/afp) - Des résultats 2022 "particulièrement solides", selon les mots mardi de son directeur général, Gilles Grapinet: le spécialiste du paiement Worldline a vu l'an dernier son activité croître fortement et a retrouvé le chemin des bénéfices.

Affichant un chiffre d'affaires en hausse de 18%, à 4,36 milliards d'euros, la société "a atteint voire dépassé l'ensemble de (ses) objectifs annuels", s'est félicité M. Grapinet, lors d'une conférence téléphonique.

Ce chiffre d'affaires est conforme avec celui qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de données Factset (4,34 milliards d'euros) et l'agence financière Bloomberg (4,36 milliards d'euros).

L'année 2022 "confirme pleinement la pertinence des axes stratégiques que nous avons défini dans notre plan ainsi que leur parfaite exécution, cela montre aussi la capacité de résilience des métiers du paiement en général et de notre société en particulier dans un contexte macroéconomique (...) particulièrement volatil en 2022", a repris le directeur général.

Le résultat net de l'ancienne filiale d'Atos s'est élevé l'an dernier à 299 millions d'euros.

Il tranche avec la perte nette de 751 millions d'euros accusée en 2021, liée à une correction à la baisse de la valeur d'Ingenico, acquis fin 2020 au terme d'une offre publique d'achat (OPA) amicale.

L'année dernière a été riche pour ce petit poucet du CAC 40 avec "trois intégrations, en Australie, en Italie et en Grèce" et "trois nouvelles acquisitions, une en Italie et deux actifs technologiques", a listé M. Grapinet.

Worldline a par ailleurs finalisé la cession au fonds Apollo de la ligne d'activité TSS (Terminaux, Solutions & Services), issue d'Ingenico et que le groupe avait jugée hors du coeur de sa stratégie.

Objectifs 2024 confirmés

Dans le détail, les services aux commerçants (Merchant Services), principale activité du groupe, ont généré 3,04 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. La société s'est appuyée pour ce faire sur la croissance organique et des opérations de croissance externe.

"En 2022, la base de commerçants de Worldline pour l'acquisition de transactions a connu une croissance régulière avec environ 85.000 nouveaux commerçants sur sa plateforme, pour atteindre 1,25 million de commerçants fin 2022 (hors acquisitions récentes)", précise Worldline.

Les deux autres branches du groupe, les services financiers ainsi que la mobilité et les services web transactionnels, ont respectivement rapporté 958 et 365 millions d'euros.

Les analystes d'Oddo BHF ont salué des "perspectives solides" pour 2023. Le groupe confirme par ailleurs les objectifs de son plan à horizon 2024.

Alors qu'aucun dividende ne sera distribué cette année, le directeur général a précisé que la priorité était à "l'investissement dans la société" et au "financement de (ses) développements stratégiques par acquisition" plutôt qu'à la redistribution aux actionnaires.

Le cours en Bourse de l'action Worldline, en hausse de près de 10% depuis le début de l'année, est un sujet sensible pour le groupe.

Vers 08H40 GMT, son titre perdait 2,04%, à 40,32 euros, loin de ses sommets de juillet 2021 (autour de 85 euros) et dans un marché en baisse de 0,52%.

L'année 2022 chez Worldline a également été marquée par un mouvement social, rare dans le secteur de la finance, le premier depuis 12 ans au sein de l'entreprise. Début janvier, les syndicats avaient dit avoir accepté une augmentation de 100 euros par mois pour les 75% des salariés les moins bien payés.

afp/jh