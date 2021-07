Worldline : marge d'EBO améliorée au 1er semestre

Worldline publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net part du groupe normalisé multiplié par 2,4 à 276 millions d'euros et une marge d'EBO à 23,4% du chiffre d'affaires, en augmentation de 130 points de base.



Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de services transactionnels s'est ainsi élevé à 2,27 milliards d'euros, quasiment stable (+0,1%) en organique, mais avec un fort rebond de l'activité au deuxième trimestre à +10,1% de croissance organique.



Worldline confirme ses objectifs pour l'année 2021, dont une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus et une marge d'EBO en amélioration de l'ordre de 200 points de base par rapport à la marge proforma 2020 de 23,9%.



