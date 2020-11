Worldline : monte à 93,9% d'Ingenico et prépare un retrait obligatoire

(Actualisation: demande de mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, demande de suspension des cotations des actions et Oceanes d'Ingenico)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline détient 93,9% de son concurrent Ingenico à l'issue de son offre publique d'achat, selon des résultats définitifs publiés lundi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Avant la réouverture de son offre, Worldline détenait 88,6% du capital d'Ingenico.

Worldline détient 59,8 millions actions Ingenico représentant autant de droits de vote, soit 93,91% du capital et au moins 93,05% des droits de vote de la société, a précisé l'AMF.

Le groupe détient par ailleurs 2,9 millions d'obligations convertibles "Oceanes", représentant 99,6% des titres en circulation.

Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre et les dates et conditions de l'admission des actions nouvelles Worldline sur le marché.

Dans un communiqué commun publié lundi soir, les deux groupes ont précisé que Worldline demanderait "dans les prochains jours à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions et Oceanes Ingenico non apportées, et ce au prix de l'offre d'achat subsidiaire pour les actions (soit 123,10 euros par action Ingenico) et au prix de l'offre d'achat alternative pour les Oceanes (soit 179 euros par Oceane)".

"Le calendrier du retrait obligatoire sera publié suite à la publication par l'Autorité des marchés financiers de l'avis relatif à la mise en oeuvre du retrait obligatoire", ont précisé les deux groupes.

En outre, Ingenico a demandé lundi la suspension des cotations de ses actions et de ses Oceanes.

Annoncé en février, le rapprochement entre Worldline et Ingenico doit permettre de créer le quatrième acteur mondial du secteur des paiements. Les deux entreprises ont indiqué prévoir de finaliser ce rapprochement au troisième trimestre.

-François Schott et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH - VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2020 01:25 ET (06:25 GMT)