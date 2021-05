Worldline : Acquisition de Cardlink, principal fournisseur de services réseau d'acceptation des paiements en Grèce

Acquisition de 92,5% de Cardlink, le principal fournisseur de services réseau (NSP) en Grèce, en partenariat avec le Directeur Général qui conserve 7,5% du capital

Opportunité stratégique d'étendre les activités de Services aux commerçants de Worldline sur un marché grec prometteur avec un accès unique au principal réseau local d'acceptation des paiements

Portefeuille client de 243 000 commerçants et gestion de 500 millions de transactions par an

Valeur d'entreprise de 155 millions d'euros, représentant un multiple d'environ 11x l'EBO 2020

Bezons, le 28 mai 2021 - Worldline [Euronext: WLN], a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 92,5 % du capital de Cardlink, le principal fournisseur de services réseau en Grèce (Network Services Provider - NSP).

, a déclaré : « L'acquisition de Cardlink est un développement significatif dans notre stratégie de consolidation du secteur des paiements en étendant l'activité de nos services aux commerçants vers le sud de l'Europe. Grâce à cette transaction, nous obtenons en effet une position de premier plan sur le marché grec, en forte croissance et porté par l'adoption croissante des paiements électroniques. Cette transaction apporte à Worldline de nouvelles opportunités de développent dans les années à venir et de solides bases pour étendre la présence de Cardlink en Grèce.Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir bientôt au sein de Worldline une nouvelle équipe d'environ 110 collègues, managers et experts des paiements, dirigée par George Drimiotis, Directeur Général de Cardlink. Celui-ci conservera son rôle d'actionnaire de Cardlink aux côtés de Worldline et sera chargé, au sein de notre Groupe, du développement rapide de notre activité en Grèce avec le soutien total de notre division de Services aux commerçants.En tant que leader européen des paiements, nous poursuivons l'exécution de notre feuille de route stratégique en nous concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur afin de renforcer l'échelle, la portée et la présence directe de Worldline dans un nombre croissant de pays. », a ajouté : « C'est un jour très important pour notre entreprise. Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Worldline. Ce développement renforcera notre position de leader sur le marché grec et nous donnera accès à des produits et services qui enrichiront notre offre et offriront davantage de valeur ajoutée à nos clients commerçants et bancaires. »

Grèce : un marché des paiements attractif

Avec un taux de pénétration des espèces qui reste élevé et un taux de transaction par carte par habitant plus de deux fois inférieur à la moyenne des pays européens, le marché grec présente des opportunités de croissance attrayantes avec un marché adressable en expansion, stimulé par le passage de l'argent liquide à la carte et l'adoption du paiement électronique. Cette dynamique favorable devrait se poursuivre grâce aux fortes tendances de fond que sont l'environnement macroéconomique porteur (croissance du PIB, baisse du chômage, réglementation encourageant le paiement électronique), la DSP2, le développement de l'open banking (connexion des banques à de larges écosystèmes via des API) et l'évolution de l'offre de paiements électroniques (point de vente intégré, facturation électronique ou analyse des données).

De plus, le développement du commerce en ligne offre un fort potentiel de croissance, soutenu par l'augmentation de l'accès de la population à Internet au cours des cinq dernières années, la transformation rapide du comportement des consommateurs vers l'économie numérique et les achats en ligne qui deviennent la nouvelle norme de consommation, une tendance accélérée dans le cadre des confinements liés à la pandémie de Covid-19.

L'attrait du marché grec repose également sur le fait que le tourisme est l'un des secteurs les plus importants de l'économie grecque et un pilier essentiel de sa croissance économique. Avec plus de 34 millions de touristes en 2019, la Grèce s'est en effet établie depuis des années comme l'un des pays les plus visités en Europe et dans le monde. Cela constitue un aspect particulièrement porteur du marché du paiement grec, offrant de nombreuses opportunités de croissance supplémentaires dans un contexte post-Covid en s'appuyant sur le très riche portefeuille de solutions de voyage et d'hôtellerie de Worldline.

Acquisition de Cardlink, principal fournisseur de services réseau d'acceptation des paiements

Fondé en 2004, Cardlink est le principal fournisseur grec de services de réseau (Network Services Provider - NSP) avec un parc de plus de 240 000 points de vente (46% des transactions POS), gérant environ 500 millions de transactions par an (53% de part de marché MSV). L'entreprise fournit également des services à forte valeur ajoutée à plus de 10 000 commerçants en ligne grâce à l'offre de check-out électronique de Cardlink.

Cardlink est un leader reconnu et réputé de l'acceptance des paiements en Grèce avec :

La plus grande plateforme d'acquisition de transactions au point de vente ;

Une relation de long terme avec les principales banques grecques, dont Alpha Bank et Eurobank en particulier, et ;

Une équipe de direction forte et expérimentée.

Fondement stratégique

Dans ce secteur en évolution rapide, stimulé par l'adoption de nombreuses méthodes de paiement innovantes par les consommateurs, Cardlink constitue un actif essentiel pour mettre à profit les solutions et capacités de Worldline en matière de paiement et de services à valeur ajoutée afin d'offrir la meilleure proposition client et la meilleure expérience utilisateur sur l'ensemble du marché grec.

La position de premier plan de Cardlink, associée à la dimension mondiale de Worldline, à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de paiement, permettra à l'entité d'augmenter son chiffre d'affaires à un taux à deux chiffres dans les années à venir. Cette accélération de la croissance résultera du déploiement de l'acceptance aux points de vente (en marque blanche et avec l'offre Android), de l'effet d'échelle de la plateforme de traitement des transactions de Worldline auprès des principales banques grecques, de l'élargissement de l'offre de services à valeur ajoutée (analyse des données, programmes de fidélité, portefeuilles électroniques) et de la mise sur le marché de la solution d'agrégation de paiements de bout en bout.

Cette acquisition représente ainsi une opportunité privilégiée pour Worldline de développer fortement ses activités de Services aux commerçants dans ce pays européen attractif. Worldline entend développer davantage les partenariats de longue date de Cardlink avec les principales banques acquéreuses locales qui bénéficient de ses capacités d'acceptance aux points de vente, de son accès direct à un portefeuille de commerçants existant et de haute qualité, tout en générant des opportunités de croissance significatives alimentées par la pénétration croissante des cartes et des capacités en ligne.

Par ailleurs, un solide programme d'intégration et de développement sera mis en œuvre à compter de la réalisation de l'opération afin d'améliorer davantage le taux de profitabilité grâce au levier opérationnel et à la maîtrise des coûts.

Impacts de la transaction pour Worldline

Les principaux effets financiers de l'entité nouvellement acquise sur Worldline sont les suivants :

Un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 40 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel moyen (TCAM) à deux chiffres attendu au cours des quatre prochaines années ;

Une marge d'EBO d'environ 35% attendue à la clôture de l'opération avec un potentiel d'amélioration grâce à la croissance du chiffre d'affaires et au levier opérationnel ;

Un décaissement estimé à environ 130 millions d'euros (pour 92,5% du capital), à la clôture de l'opération sur la base d'un multiple d'environ 11x l'EBO 2020, préservant ainsi la flexibilité financière de Worldline ;

Investissement du Directeur Général qui conservera une participation de 7,5% dans Cardlink ;

Un mécanisme classique de rachat des minoritaires par le biais d'une option d'achat exerçable par Worldline (5 ans après finalisation de la transaction), et ;

Une finalisation de la transaction prévue au cours du second semestre 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives d'usage.

Prochains évènements

27 juillet 2021 Résultats du premier semestre 2021

19 octobre 2021 Chiffre d'Affaires du troisième trimestre 2021





A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 avril 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303.

Worldline ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n'ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n'envisage pas d'effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.