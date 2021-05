Worldline : - Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021 - Approbation de l'ensemble des résolutions

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DES ACTIONNAIRES 2021

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bezons, le 20 mai 2021. Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, présidée par Monsieur Gilles Grapinet en sa qualité de Président-Directeur Général.

Cette Assemblée s’est tenue à huis clos en raison de la situation sanitaire actuelle et des contraintes de déplacements et de rassemblements en résultant. L’Assemblée Générale a réuni un large quorum de 77%.

L’intégralité du vote des résolutions a eu lieu à distance préalablement à l’Assemblée Générale.

L’ensemble des résolutions a été approuvé. L’Assemblée Générale a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que toutes les conventions réglementées qui étaient soumises à son approbation.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires se sont prononcés favorablement sur le renouvellement du mandat d’administrateur de Mesdames Danielle Lagarde1, Nazan Somer Özelgin1, Agnès Audier1 et de Messieurs Daniel Schmucki et Lorenz von Habsburg Lothringen, pour une durée de trois (3) ans. L’Assemblée Générale a également renouvelé Monsieur Jos Dijsselhof dans ses fonctions de censeur pour une année.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration compte ainsi 19 administrateurs (dont 2 administrateurs représentant les salariés) ainsi qu’un censeur et une représentante du Comité Social et Économique. Avec 65% d’administrateurs indépendants, la composition du Conseil est équilibrée et intègre une représentation adéquate de ses principaux actionnaires et partenaires stratégiques. Le Conseil comprend 41% de femmes et des profils diversifiés le faisant bénéficier de compétences solides et complémentaires.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Gilles Grapinet, Président-Directeur Général et à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué. L’Assemblée a également approuvé les politiques de rémunération 2021 applicables aux mandataires sociaux, y compris celle du Président non-exécutif du Conseil d’administration dans la perspective de la nomination prévue à la fin du 3ème trimestre 2021 de Monsieur Bernard Bourigeaud en cette qualité, Monsieur Gilles Grapinet conservant les fonctions de Directeur Général et Monsieur Marc-Henri Desportes de Directeur Général Délégué.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les titres de la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions, ainsi que les autorisations et délégations financières à donner au Conseil d’administration concernant l’émission d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières notamment avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, selon le cas.

Les délégations consenties au Conseil pour augmenter le capital social au profit de salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise ou de salariés de filiales étrangères ont également été renouvelées.

Les actionnaires se sont prononcés favorablement sur les délégations à consentir à votre Conseil d’administration pour attribuer au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux des actions de performance et des options de souscription ou d’achat d’actions.

L’Assemblée a par ailleurs approuvé l’opération d’apport partiel d’actif à réaliser entre Worldline et sa filiale Worldline France SAS aux termes de laquelle Worldline apportera à sa filiale ses activités opérationnelles et commerciales et les fonctions support associées.

Les résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur le site de la Société : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires.

1 Administratrice indépendante

