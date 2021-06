Worldline : Chargebee et Worldline s'associent et proposent aux marchands européens une gestion intégrée des paiements et des abonnements pour les soutenir dans l'amélioration de l'engagement client

Chargebee et Worldline s'associent et proposent aux marchands européens une gestion intégrée des paiements et des abonnements pour les soutenir dans l'amélioration de l'engagement client

Bezons / San Francisco, le 28 juin 2021 - Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, et Chargebee, la plate-forme leader de gestion des abonnements et de la facturation récurrente, annoncent leur collaboration pour proposer aux marchands opérant selon un modèle d'abonnements une solution avancée et intégrée de gestion des paiements, des abonnements et des ventes.

Qu'elles fournissent des produits alimentaires ou du contenu en ligne, toutes les entreprises fonctionnant sur le modèle de l'abonnement font face au même double défi : l'efficience et la taille. La collaboration entre Worldline et Chargebee répond à ces deux enjeux, pour soutenir les marchands dans l'amélioration et le développement de leurs opérations, grâce à une solution intégrée unique. L'association de la gateway de paiement de Worldline, à la pointe de la technologie, et de la solution complète de gestion des abonnements de Chargebee ouvre aux marchands de toutes tailles et de tous secteurs la possibilité d'utiliser une solution centralisée de gestion de la facturation des abonnements et des paiements récurrents, couvrant l'ensemble des aspects opérationnels et financiers.

Les clients marchands de Worldline bénéficieront ainsi des solutions de gestion des abonnements d'un leader reconnu. Chargebee accompagne plus de 2 500 entreprises dans plus de 50 pays. Grâce à sa plate-forme Saas (Software-as-a-Service) de logiciels à distance, toute entreprise fonctionnant sur le modèle de l'abonnement peut automatiser et redimensionner ses processus clés, comme les abonnements, les paiements et la comptabilisation des ventes, avec de multiples avantages : amélioration du taux de rétention des clients, baisse des impayés et possibilité de convertir en nouvelles opportunités business les données et informations collectées.

« Worldline accompagne 1 million de marchands à travers le monde. À l'instar de Chargebee, chez Worldline, nous pensons qu'en simplifiant leurs paiements, nous aiderons les entreprises de toutes tailles à développer leur concept. Nous nous réjouissons de réunir nos forces, et d'associer l'expertise de Chargebee dans le modèle de l'abonnement à notre savoir-faire dans les paiements, pour faire bénéficier nos clients de la meilleure expérience utilisateur, » a déclaré« L'arrivée de Worldline dans l'écosystème de Chargebee accélérera notre stratégie de développement ʺThink global and act local' et notre capacité à répondre au mieux aux besoins de nos clients. Le modèle par abonnement s'impose dans un nombre toujours croissant de secteurs, » aajouté

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

À propos de CHARGEbee

Chargebee automatise la comptabilisation des ventes des entreprises en forte croissance qui utilisent le modèle de l'abonnement. Sa plate-forme SaaS de logiciels à distance aide les entreprises de SaaS, les commerces en ligne et les sociétés avec abonnés à gérer et développer leurs activités en automatisant leurs processus abonnements, facturations, paiements et comptabilisation des ventes, et en leur fournissant rapports, indicateurs et informations clés pour piloter au mieux leur exploitation. Créé en 2011, Chargebee accompagne plus de 2 500 entreprises à travers le monde, et notamment des sociétés comme Freshworks, Study.com, Calendly, Linux Academy, Fujitsu, Okta et Envoy. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chargebee.com ou suivez-nous sur Twitter @chargebee.

CONTACT PRESSE WORLDLINE

Hélène Carlander

T +33 (0)7 72 25 96 04

E helene.carlander@worldline.com

CONTACT PRESSE CHARGEBEE

media@chargebee.com