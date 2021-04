Worldline : EquensWorldline propose le premier « wearable » co-badgé d'Europe aux clients de KBC

'Nous sommes fiers de cette nouvelle étape. Le paiement via wearable n'est pas uniquement devenu plus populaire en raison de la crise du Covid-19, il est aussi devenu plus important car il permet le paiement sans contact, tout en améliorant l'expérience client. Les paiements sans contact font partie du futur et le co-branding fait partie de l'évolution de ce mode de paiement. Les clients recherchent des modes de paiement qui rendent l'utilisation facile et les paiements co-badgés à l'aide de ces accessoires connectés répondent à ces exigences. Nous sommes heureux d'être précurseurs sur cette innovation'.'Nous sommes fiers d'être la première banque en Belgique à proposer à nos clients cette nouvelle façon de payer en toute simplicité. Il s'agissait d'un projet ambitieux qui a pu être conduit à terme grâce à la bonne collaboration avec equensWorldline, notamment. Les clients munis d'un wearable peuvent désormais payer leurs achats en toute sécurité et de manière simple et conviviale. Les paiements sans contact sont en plein essor depuis la crise du Coronavirus. Alors qu'auparavant un paiement sur cinq était effectué sans contact, nous constatons aujourd'hui qu'un client sur deux paie sans contact.'

Bruxelles, le 8 avril 2021 - equensWorldline, une filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, propose aux clients du bancassureur belge KBC[1] le paiement sans contact via le premier wearable[2] co-badgé au monde - qu'il s'agisse d'une montre, d'un bracelet, d'un porte-clés ou d'une bague. Ainsi, les utilisateurs de ces accessoires connectés peuvent facilement effectuer leurs paiements via plusieurs systèmes de paiement, et via différents types d'appareils.

