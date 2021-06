Worldline : L'EPC et equensWorldline poursuivent leur coopération sur le service SEPA Proxy Lookup

L'EPC et equensWorldline poursuivent leur coopération sur le service SEPA Proxy Lookup

Le service SPL accompagne les paiements mobiles de personne à personne à travers l'Europe

Utrecht, le 24 juin 2021 - equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le Conseil européen des paiements (European Payments Council - EPC), gestionnaire du SPL (SEPA Proxy Lookup), étendent leur partenariat dans la mise en œuvre du service SPL central qui assure l'interopérabilité des services de paiement mobiles européens de personne à personne.

Le service de consultation de serveurs SPL a été introduit en 2019 pour améliorer l'expérience utilisateur des transferts d'argent de personne à personne à travers l'Europe. Il permet aux clients d'utiliser leur téléphone portable pour transférer de l'argent depuis leur compte de paiement vers un autre compte personnel dans toute l'Europe, sans échange manuel d'informations de paiement comme le code IBAN.

Il assure l'interopérabilité entre les divers systèmes existants de paiement mobile européens et rend possible l'obtention de coordonnées nécessaires au paiement comme le code IBAN et le nom du bénéficiaire, par le biais d'un alias comme un numéro de téléphone portable. Outre les fonctionnalités de paiement P2P, le SPL peut accommoder une demande de paiement ou d'autres fonctionnalités ou services de paiement.



Des fonctionnalités étendues

Depuis son lancement, le SPL s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités, reconnaissant par exemple de nouveaux types d'alias comme le courriel. Il permet en outre désormais de vérifier l'existence d'un alias sur le serveur mandataire consulté. Cette fonctionnalité est particulièrement utile quand on intègre de nouveaux clients pour s'assurer que leurs coordonnées personnelles existent déjà dans le même réseau de paiement.

Ces deux améliorations simplifient l'expérience utilisateur et étendent l'empreinte du client au sein des programmes existants de P2P européens ou en circuit fermé. Outre les paiements P2P de base, le service accepte les fonctionnalités avancées comme les paiements de personne à professionnel (P2Pro) et les outils de partage de factures des applications de paiement mobile.



Initiatives européennes dans le paiement

Le service de consultation SPL est devenu une composante centrale du succès de tous les systèmes de paiement P2P qui constituent le socle de tout nouveau système de paiement. Rien de surprenant donc à ce que toutes les nouvelles initiatives européennes se réfèrent au Proxy Lookup comme à l'une de leurs composantes essentielles.

Pour les paiements P2P et P2Pro, le système de consultation obtient les coordonnées nécessaires au paiement et pour les demandes de paiement, il identifie le consommateur à l'origine du paiement et son code IBAN en tant que destinataire de la demande de paiement générée.

souligne l'importance d'un tel service de consultation de serveurs dans le paysage européen des paiements, et déclare : « L'utilisation d'un tel système de consultation améliore considérablement l'expérience paiement de l'utilisateur tout en renforçant la sécurité des paiements de personne à personne. C'est, en outre, un formidable outil de promotion des demandes de paiement, qui accroissent le taux de conversion des bénéficiaires. »Selon, l'harmonisation, la concurrence et l'innovation en Europe sont autant d'éléments clés d'un écosystème paneuropéen dynamique des paiements, et il ajoute : « L'EPC a mis en place le système de consultation SPL pour faciliter les paiements P2P entre pays européens. equensWorldline s'est montré un partenaire fiable et innovant dans la mise en œuvre de cette stratégie, contribuant activement à l'amélioration continue de ce service. »

À PROPOS DE Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com



À PROPOS DE L'EPC

L'EPC est une organisation unique qui a pour objectif de permettre aux citoyens et aux entreprises de l'espace unique de paiement en euros (ou SEPA - Single Euro Payments Area) d'utiliser un compte ou une carte de paiement unique dans toute l'Europe avec autant de facilité et de simplicité que dans leur propre pays. L'EPC entend apporter sa pierre à l'harmonisation des pays de l'espace SEPA, et par là même contribuer à la compétitivité et à l'innovation en Europe. L'EPC est une organisation à but non lucratif qui réunit 77 membres qui sont des prestataires de services individuels ou regroupés. À travers un dialogue permanent avec les autres parties prenantes et les régulateurs au niveau européen, l'organisation a pour mission de soutenir et de promouvoir l'intégration et le développement des paiements européens. L'EPC ne fait pas partie du cadre institutionnel de l'Union européenne.

