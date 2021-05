Worldline : Résultats de l'Assemblée Générale des porteurs d'OCEANEs du 31 mai 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES PORTEURS D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET/OU ÉCHANGEABLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (« OCEANES »)

Approbation de l’apport partiel d’actif au profit d’une filiale détenue à 100%

Bezons, le 31 mai 2021. Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des paiements annonce que les porteurs d’obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANEs ») émises le 30 juillet 2019, pour un montant de 599.999.949,60 € et le 4 décembre 2020, pour un montant de 200.000.052 €, à échéance le 30 juillet 2026 (ISIN : FR0013439304), réunis ce jour en assemblée générale à huis clos ont approuvé l’opération d’apport partiel d’actif à réaliser entre Worldline et sa filiale Worldline France SAS aux termes de laquelle Worldline apportera à sa filiale ses activités opérationnelles et commerciales et les fonctions supports associées, ainsi que la modification des modalités des OCEANEs.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@worldline.com

Benoit d'Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

À PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines des Services aux Commerçants ; des Solutions et Services de Terminaux de paiement ; des Services Financiers et de la Mobilité & Services Web Transactionnels, incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires proforma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.





Pièce jointe