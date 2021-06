Worldline : 'a nettement sous-performé' selon un analyste

Invest Securities estime que le titre pourrait selon lui retrouver des couleurs à court terme, avec le retour des catalyseurs : (i) confirmation des guidances 2021 à l'occasion de la publication semestrielle de fin juillet, induisant une croissance organique à 2 chiffres au S2 21, (ii) résultat de la revue stratégique pour l'activité Terminaux, et (iii) présentation à l'automne des objectifs MT sur un périmètre recentré sur les services de paiement.



Selon le bureau d'études le titre a nettement sous-performé depuis le début d'année (-12,8pts en relatif) sur fond de momentum atone et de désaffection des investisseurs pour les valeurs Tech.



L'objectif de cours inchangé de 98E fait ressortir un potentiel important (+22%), ' alors même que nous intégrons des hypothèses prudentes de croissance organique sur 2022-23 '. Invest Securities réitère son conseil à l'achat.



