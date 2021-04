Worldline accélère la transformation digitale du commerce avec sa nouvelle plateforme AXIUM

Bezons, le 6 avril 2021 - Worldline [Euronext : WLN], le leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels, accélère la transition digitale du commerce avec sa nouvelle plateforme AXIUM qui allie un terminal Android innovant et une offre inégalée de services d'entreprises et de paiements.

Worldline annonce aujourd'hui, à travers sa marque Ingenico, le lancement d'AXIUM, l'une des dernières solutions d'Ingenico en tant que facilitateur d'écosystème et premier partenaire technologique de confiance de l'écosystème de l'acceptation des paiements.

Alors que les frontières entre ventes en magasin et ventes en ligne s'estompent de plus en plus, la plateforme AXIUM est conçue pour tirer le meilleur parti des capacités actuelles de l'univers du commerce digital et contribuer à construire son futur. Grâce à la richesse de ses fonctionnalités, AXIUM révolutionne l'expérience du consommateur, tout en facilitant l'intégration des applications business dans les paiements. Plus qu'un terminal Android innovant et sûr, l'écosystème AXIUM offre un accès privilégié à une offre étoffée de services d'entreprises et de paiements, en magasin comme pour le paiement en mobilité.

Réduire la complexité est dans l'ADN de la plateforme AXIUM. Grâce à son écosystème, toutes les parties prenantes de l'univers des paiements (banques, acquéreurs, éditeurs de logiciels, développeurs d'applications à valeur ajoutée et marchands) créent facilement de nouvelles expériences sans délai ni contretemps. Les nouveaux terminaux, AXIUM DX8000, AXIUM EX8000 et AXIUM EX6000, ont été conçus pour les situations mobiles et en magasin les plus exigeantes. Dotés d'Android 10 et d'écrans digitaux grand format, ils offrent une interface de programmation applicative intuitive pour une expérience d'utilisation enrichie, mêlant paiement et applications à valeur ajoutée. La connexion est assurée en permanence par des interfaces de programmation applicatives simples et intuitives, qui soulignent la convivialité des trois nouveaux terminaux. AXIUM DX8000, AXIUM EX8000 et AXIUM EX6000 sont capables de s'adapter à chaque scénario, en magasin comme en mobilité, et tirent tous parti de la puissance d'Android 10.

L'architecture logicielle d'AXIUM et les interfaces globales rendent le développement de nouvelles applications de paiement plus facile que jamais. S'appuyant sur l'expertise d'Ingenico dans la gestion de la sécurité et de la propriété et sur son empreinte géographique inégalée, les clients peuvent à présent compter sur le Centre de compétences Android d'Ingenico, qui réunit un réseau mondial de plus de 350 experts Android, spécialistes des protocoles de paiement locaux et internationaux.

« AXIUM rebat les cartes de notre écosystème », déclare.« Nous avons associé notre savoir-faire mondial des paiements à une technologie de pointe, afin de permettre aux parties prenantes des paiements non seulement de créer les expériences utilisateurs attendues dans le nouvel univers du commerce digital, mais aussi de les faire évoluer facilement dans la direction qu'emprunteront les entreprises, quelle qu'elle soit. Nous sommes fiers d'apporter ces outils qui continuent à construire le futur des paiements. »

