Worldline, avec sa solution WL Sips, met à disposition le paiement fractionné sur les sites marchands grâce à un partenariat avec FLOA

Bezons, le 9 mars 2021 - Worldline, [Euronext : WLN] leader européen de l'industrie des paiements et des services transactionnels, a implémenté sur sa plateforme d'acceptation WL Sips la solution de paiement fractionné de FLOA, leader français des solutions de paiement sur web et mobile.

FLOA fait le pari de simplifier l'accès aux services financiers pour qu'ils ne soient plus synonymes de freins ou de contraintes mais bien de solutions et d'opportunités. Le paiement en 3 ou 4 fois est une facilité de paiement qui apporte plusieurs avantages :

Pour les e-commerçants : Selon un sondage OpinionWay réalisé en juin 2020, 1 français sur 4 utilise le paiement en plusieurs fois et 78% des utilisateurs sont même prêts à changer d'enseigne pour en bénéficier. Grâce à ce service rendu, la clientèle est fidélisée en reconsidérant plus facilement de nouveaux achats. De plus, cette facilité de paiement permet d'augmenter le panier moyen : le coût total étant divisé en plusieurs échéances, les clients sont plus enclins à augmenter leurs dépenses globales.

Pour les consommateurs : le paiement fractionné est disponible pour leurs achats en ligne leur permettant d'échelonner le règlement de ceux-ci sur plusieurs mensualités. L'étalement de leurs dépenses leur offre la possibilité d'envisager des achats importants plus facilement. Le parcours d'achat est aussi simple que pour un paiement au comptant grâce à l'intégration du paiement fractionné dans la même interface de paiement en ligne. Leurs données bancaires ne sont introduites qu'une seule fois et leurs paiements en plusieurs fois sont sécurisés par la plateforme d'acceptation de paiement WL Sips, unique point d'entrée pour la gestion et la sécurisation des paiements en ligne, au même titre que les paiements unitaires.



La solution de paiement fractionné en 4 fois de FLOA est très simple à installer, offre un parcours client ultra simplifié et est disponible jusqu'à 6000€. De plus, elle est à disposition de tous les secteurs, de l'alimentaire à l'aérien. Worldline a implémenté le paiement en 4 fois sur WL Sips qui concentre sur une seule plateforme les fonctions de paiement à distance sécurisé, de gestion des transactions, de remise en banque et de suivi pour les e-commerçants. WL Sips, solution de paiement cross-canal leader en Europe, est utilisable sur de nombreux canaux de vente à distance : internet, mobile, serveur vocal interactif, téléconseillers en centre d'appels.

Worldline accompagne les e-commerçants dans le développement de leur activité à l'international : plus de 100 moyens de paiement sont acceptés sur WL Sips et on dénombre plus de 120 connexions aux acquéreurs dans plus de 40 pays.

« Avec ce partenariat nous répondons à une attente forte : nous simplifions l'intégration de la solution et proposons ainsi un délai de mise en œuvre très court. Dorénavant, les sites marchands souhaitant proposer du fractionné de paiement pourront encore plus facilement et très rapidement activer cette option. »« Nous sommes heureux que FLOA ait choisi Worldline et sa solution WL Sips pour offrir une expérience d'achat sécurisée et plus fluide pour permettre aux clients d'accéder au paiement en plusieurs fois sur les sites marchands. Les clients bénéficient d'un processus d'achat plus rapide, ce qui favorise les achats spontanés et leur fidélisation. »



À PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com



A PROPOS DE FLOA

Leader français des solutions de paiement sur web et mobile, FLOA facilite la vie des consommateurs à travers des facilités de paiement, des crédits instantanés, des cartes bancaires. FLOA est également partenaire de grands e-commerçants (Cdiscount, Oscaro, SFR, Vide dressing…), d'acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances…) et de fintechs (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe des services sur-mesure. FLOA s'articule autour de 2 marques commerciales : FLOA Bank pour ses clients BtoC et FLOA Pay pour ses partenaires BtoB. Les produits et services FLOA se distinguent par leur simplicité́ d'utilisation pour les clients et d'intégration rapide pour les partenaires. FLOA compte plus de 3 millions de clients et finance chaque année plus de 2 milliards d'euros de biens et services. Déjà présente en France et en Espagne, FLOA a pour ambition de devenir le leader européen des facilités de paiement. Pour en savoir plus : www.floa.fr



CONTACTS PRESSE

WORLDLINE



Hélène Carlander

T +33 7 72 25 96 04

E helene.carlander@worldline.com

FLOA



Aurélia Buron

T +33 6 87 98 80 66

E contact-presse@floa.fr