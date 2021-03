Worldline : conserve son excellente notation RSE

Worldline a annoncé aujourd'hui que l'entreprise avait conservé son excellente note de 88/100 dans le cadre de son évaluation par l'agence de notation extra-financière Gaïa Rating.



Au cours des trois dernières années, Worldline a amélioré de 6 points sa performance en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) sur l'évaluation ESG de Gaïa Rating.



Grâce à cette progression régulière, Worldline se positionne ainsi parmi les 5 entreprises les plus performantes évaluées par l'agence, en termes de pratiques responsables et durables en France.





