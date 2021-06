Worldline : des syndicats envisagent de saisir Bercy pour bloquer la vente des terminaux

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les syndicats d'Ingenico envisagent de demander au ministère des Finances de bloquer une possible vente des terminaux de paiement de Worldline, a indiqué vendredi un responsable syndical à l'agence Agefi-Dow Jones, confirmant des informations du quotidien Les Echos.

Worldline conduit actuellement un examen stratégique de sa division Solutions et Services de Terminaux de paiement (TSS), créée après le rachat d'Ingenico fin 2020 et qui intègre les terminaux de paiement hérités de cette opération. Cet examen pourrait déboucher sur une vente de cette activité.

"On semble s'orienter vers une sortie de TSS avec potentiellement une vente à un fonds américain, au vu des fuites dans la presse", juge Emmanuel Farah, délégué syndical CFTC d'Ingenico. "Si ce choix s'avère être fait il y aura des conséquences et la première qui nous mettons en avant est la cession d'une technologie de paiement sécuritaire qui a toujours été jusque-là française", a poursuivi le responsable syndical.

Dans cette éventualité, l'intersyndicale réunissant la CFTC, la CFDT, la CGT et FO souhaite "que Bercy se prononce" pour bloquer cette cession, "c'est l'objectif véritable", a-t-il poursuivi.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Worldline a rappelé que sa revue stratégique de la division TSS était "en cours" et devait être menée à terme cette année. "L'objectif de la revue est de prendre la meilleure décision pour le développement de l'activité Terminaux, et donc précisément de sécuriser ses perspectives de croissance, d'investissement et d'emploi", a expliqué le groupe.

"L'avancée des travaux de cette revue stratégique et les différents scénarios envisagés font l'objet d'informations régulières et transparentes auprès des partenaires sociaux et la concertation est d'ailleurs en cours sur les garanties sociales qui pourraient accompagner une éventuelle ouverture du capital", a poursuivi Worldline.

La société a également souligné que l'examen stratégique ne concernait "aucune des activités de services de paiement régulées de Worldline en Europe, y compris celles héritées d'Ingenico".

Un porte-parole du ministère des Finances n'était de son côté pas disponible dans l'immédiat.

Selon Les Echos, les fonds américains Cerberus, Apollo et Platinum sont intéressés par la reprise de cette activité, qui serait valorisée à plus de 2,5 milliards d'euros. Une porte-parole de Cerberus n'a pas fait de commentaire. Des porte-parole d'Apollo et de Platinum n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

A 10h40, l'action Worldline reculait de 0,5%, à 80,61 euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Site Internet: https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/terminaux-de-paiement-dingenico-les-syndicats-menacent-de-saisir-bercy-1326820

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2021 04:43 ET (08:43 GMT)