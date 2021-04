Worldline : lance Axium, plateforme de services de paiement

A travers sa marque Ingenico, Worldline annonce aujourd'hui, le lancement de la nouvelle plateforme AXIUM, alliant un terminal Android innovant et une offre inégalée de services d'entreprises et de paiements.



AXIUM propose 'une offre étoffée de services d'entreprises et de paiements, en magasin comme pour le paiement en mobilité', annonce Worldline.



'AXIUM rebat les cartes de notre écosystème',déclareMichel Léger, EVPGlobal Solutions Development, TSS, chez Worldline.'Nous avons associé notre savoir-faire mondial des paiements à une technologie de pointe, afin de permettre aux parties prenantes des paiements non seulement de créer les expériences utilisateurs attendues dans le nouvel univers du commerce digital, mais aussi de les faire évoluer facilement dans la direction qu'emprunteront les entreprises, quelle qu'elle soit. Nous sommes fiers d'apporter ces outils qui continuent à construire le futur des paiements.'



