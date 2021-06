Worldline lance une offre de paiement omnicanale complète pour le secteur hôtelier

La plate-forme WL Hospitality simplifie et enrichit l'expérience hôtelière du client tout en améliorant l'efficience du secteur pour l'utilisateur comme pour le personnel

Londres, le 23 juin 2021 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, annonce aujourd'hui le lancement de la plate-forme WL Hospitality. Cette offre de services complète destinée au secteur hôtelier accompagne les hôtels, et leur permet de faire bénéficier leurs clients d'une expérience omnicanale fluide.

Le secteur de l'hôtellerie et des voyages a été durement touché par la pandémie de COVID-19 avec un RevPAR (recette unitaire par chambre disponible), indicateur clé du secteur, qui ne devrait pas revenir aux niveaux de 2019 avant 2023 aux États-Unis, et 2024 dans de nombreuses villes européennes, dont Londres. Aussi est-il nécessaire et urgent de stimuler le redémarrage du secteur en parallèle des réouvertures progressives des destinations aux touristes et visiteurs.

La plate-forme WL Hospitality offre un éventail de capacités de paiement basées dans le Cloud, intégré en toute fluidité dans le système de gestion immobilière (Property Management System - PMS) des hôtels. Grâce à la tokénisation, l'outil couvre l'ensemble des besoins omnicanaux d'un hôtel. La solution inclut l'acceptation du paiement par carte et du paiement en ligne, l'acquisition de services et la conversion dynamique des devises et les terminaux Worldline.

Cette offre « tout-en-un » simplifie la gestion des paiements hôteliers, grâce à une interface unique pour tous les paiements et à l'intégration des services. Les hôtels bénéficient ainsi d'une plus grande convivialité dans leurs interactions clés avec les clients, et d'un règlement des séjours facilité. Ils profitent de la parfaite intégration de l'ensemble des fonctions de paiement dans leur système de gestion centralisé, avec à la clé une expérience unique pour leurs clients comme pour leurs collaborateurs.

, a déclaré : « Le lancement de la plate-forme WL Hospitality montre l'engagement de Worldline en tant que partenaire européen des paiements dans le secteur hôtelier, à travers une offre complète parfaitement intégrée dans l'infrastructure hôtelière qui permet aux hôtels de tenir leur promesse omnicanale. »Il ajoute : « Worldline est un partenaire plébiscité de longue date du secteur hôtelier, en raison non seulement de la solidité de nos compétences, mais également de notre quête permanente d'innovation et de notre soutien technique d'excellence. Ainsi, nos clients conservent toujours une longueur d'avance, et assurent à leur clientèle la meilleure expérience de paiement disponible. »



A PROPOS DE Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

Contact MEDIA

Hélène Carlander

T +33 (0)7 72 25 96 04

E helene.carlander@worldline.com