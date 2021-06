Worldline : s'associe à Microsoft pour soutenir les commerces en ligne contre la fraude

Bezons, 10 juin 2021 - Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, annonce aujourd'hui un partenariat avec Microsoft pour intégrer le module Dynamics 365 de protection contre la fraude dans l'offre de paiement digital de Worldline.

La fraude en ligne s'est considérablement accrue du fait de la pandémie et du récent ralentissement de l'économie, pour représenter quelque 12 milliards de dollars de manque à gagner à l'échelle mondiale. Le phénomène est non seulement omniprésent, mais aussi toujours plus sophistiqué, comme l'a démontré dernièrement le piratage de Colonial Pipeline. Heureusement, les intrus laissent souvent des « empreintes digitales » qui permettent de remonter jusqu'à eux. Scruter chaque transaction à la recherche de telles traces serait complexe sans les technologies comme l'intelligence artificielle adaptative, au cœur du module de protection Dynamics 365 de Microsoft.

Dynamics 365 est une solution de gestion d'entreprise qui, au-delà de la protection contre la fraude, inclut notamment des fonctions ventes, marketing, finance, commerce, supply chain et RH. L'intégration du module apporte, en outre, des contrôles anti-fraude préprogrammés et l'intelligence artificielle adaptative, capable d'apprendre à mieux identifier les atteintes au site du client, tout en tirant parti d'un réseau mondial de protection contre la fraude. Les clients de Worldline pourront observer le fonctionnement de Dynamics 365 en temps réel grâce à une interface intuitive ; l'utilisateur pourra facilement arbitrer entre la fraude et l'expérience client à l'aide d'un tableau de bord exhaustif qui analysera les faux positifs, optimisera les règles d'acceptation des transactions, et se fondera sur une analyse de la fraude virtuelle pour positionner le curseur appétence au risque/tolérance à la fraude au regard du confort de l'expérience client.

« Microsoft est un leader mondial sur un grand nombre de segments du secteur numérique. Après avoir longuement étudié les solutions disponibles de protection contre la fraude, c'est bien Microsoft qui est ressorti comme le partenaire idéal pour offrir à nos clients la meilleure fonctionnalité anti-fraude. La fraude est un fléau que nous prenons très au sérieux : compte tenu du nombre de nos clients et de la force de frappe de la solution de Microsoft, nous sommes certains que nous franchirons une étape décisive dans notre combat contre la fraude en ligne, et contribuerons efficacement à sécuriser durablement les transactions des commerces en ligne. »« Worldline est l'un des leaders mondiaux des services de paiement et de transactions, et Microsoft se réjouit de ce partenariat qui lui permettra d'offrir à sa clientèle mondiale notre solution de protection moderne et « cloud-native ». Le modèle de protection contre la fraude Dynamics 365 s'appuie sur les technologies qui protègent les business de Microsoft, d'Azure à Xbox, tout en combinant une intelligence artificielle adaptative avancée dotée d'un réseau mondial anti-fraude associant des millions d'utilisateurs. Cette solution permet d'aider les entreprises à lutter contre les piratages malveillants et les comportements frauduleux d'acheteurs, tout en optimisant leur rentabilité. Cette intégration de pointe entre Worldline et Microsoft transformera le paysage des paiements et des services transactionnels, et permettra à nos clients de bénéficier de la meilleure expérience. »

Worldline et Microsoft ont réalisé des investissements importants pour créer une solution véritablement spécialisée, qui intègre Dynamics 365 dans la plate-forme globale « Merchant Services » de Worldline. Les clients de Worldline seront ainsi en mesure de commencer à l'utiliser sans perte de temps, de manière fluide et sans impact sur l'expérience client.