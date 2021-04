Worldline : solution de paiement pour l'électromobilité

Worldline a annoncé le lancement d'une nouvelle solution de paiement unifié, WL Easy EV, qui permet aux consommateurs européens de payer la recharge d'un véhicule électrique (VE) de façon simple et entièrement sécurisée.



Alors que la flotte européenne de véhicules électriques devrait ainsi passer de 2,3 millions en 2020 à plus de 34 millions d'ici 2030, le développement du réseau des bornes de rechargement de VE présente en effet un réel challenge pour le paiement.



Worldline assure que sa solution sera déployée pour les opérateurs des différentes infrastructures, les exploitants des bornes de rechargement, les fournisseurs de mobilité électriques mais également les fabricants de bornes de rechargement à travers tout le continent pour accompagner la croissance de leurs activités.





