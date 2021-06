Worldline : une solution à destination de secteur hôtelier

Worldlineannonce aujourd'hui le lancement de WL Hospitality Suite, une offre de services destinée au secteur hôtelier qui permet aux clients de bénéficier d'une expérience omnicanale fluide.



WL Hospitality Suite offre un éventail de capacités de paiement basées dans le Cloud. Cette solution simplifie la gestion des paiements hôteliers, grâce à une interface unique pour tous les paiements et à l'intégration des services, assure Worldline.



Les hôtels bénéficieront ainsi d'une plus grande convivialité dans leurs interactions clés avec les clients, et d'un règlement des séjours facilité.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.