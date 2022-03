Worldline : obtient la médaille Platine, la plus haute distinction décernée par EcoVadis, pour la deuxième année consécutive

Paris La Défense, le 10 mars 2022 - Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce avoir obtenu à l'issue de la sixième évaluation de sa performance RSE [1] par EcoVadis la médaille Platine pour la deuxième année consécutive. Cette reconnaissance renforce la position de Worldline dans le Top 1%des entreprises les plus responsables dans les quatre grands domaines évalués par EcoVadis : Environnement, Social & Droits de l'homme, Éthique et Achats responsables.

La note globale de 86/100, nettement supérieure à la moyenne de 41,4/100 obtenue par les grandes entreprises évaluées par EcoVadis, reflète l'engagement constant de Worldline en faveur de la durabilité et son approche ambitieuse de la RSE au travers de son programme de transformation TRUST 2025. Confirmant son excellente performance dans chacun des quatre grands domaines de la RSE, Worldline démontre sa capacité à incarner les meilleures pratiques, et mettre en œuvre des plans d'action efficaces pour réaliser ses ambitions d'entreprise responsable.

En matière d'environnement, Worldline obtient la remarquable note de 90/100, gage d'une dynamique forte en termes d'amélioration de sa contribution à la neutralité carbone de l'écosystème des paiements. Dans le cadre de sa stratégie environnementale, Worldline s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux à horizon 2025.

Ces objectifs sont en ligne avec une trajectoire de limitation du réchauffement climatique global à +1,5 °C (scopes 1 et 2) et validés par l'initiative SBTi (Science Based Targets initiative) :

Réduction des émissions GES des scopes 1 et 2 de 25 % en absolu entre 2019 et 2025 ;

Réduction des émissions GES du scope 3 (achats de biens et de services et utilisation des produits vendus) de 7,4 % en absolu sur la même période.

Afin de respecter ses engagements de réduction des émissions GES, Worldline a mis en œuvre un plan d'action visant à optimiser l'efficience énergétique de ses activités via la certification ISO 14 001 de ses sites et centres de données, l'utilisation d'énergie renouvelable et l'écoconception de ses terminaux de paiement. Worldline s'est également engagé à compenser toutes ses émissions résiduelles. Worldline est ainsi parvenu à réduire, en cinq ans, son empreinte carbone globale de 59 % en intensité de chiffre d'affaires sur les scopes 1, 2 et 3a, et intégrer, en 2021, la prestigieuse Liste A du CDP, confirmant son leadership environnemental et son rôle actif dans la lutte contre le changement climatique.

Les nombreuses mesures prises par Worldline dans le domaine Social et des Droits de l'homme lui ont également permis de conserver la très bonne note de 80/100. Dans le cadre de sa stratégie d'Employeur responsable, Worldline a intensifié ses efforts pour enrichir les compétences de ses talents en leur offrant des formations de haut niveau et des perspectives d'évolution stimulantes, tout en favorisant leur bien-être et leur engagement grâce à environnement de travail propice et des conditions de travail flexibles. En parallèle, Worldline a également renforcé ses actions pour améliorer le dialogue social, favoriser la diversité et l'inclusion dans toute son organisation, et construire une culture commune forte pour mobiliser les équipes autour de la raison d'être de l'entreprise. Worldline a, ainsi, obtenu récemment la certification « Top Employer » en Europe dans 9 pays, et amélioré de 15 points le taux global de satisfaction de ses collaborateurs (sur l'indice de l'institut Great Place to Work) qui a atteint 65 % en 2020.

En ce qui concerne l'Éthique (90/100) et les Achats Responsables (70/100), Worldline poursuit ses avancées pour exercer une influence positive sur son écosystème en intégrant et promouvant les normes RSE les plus exigeantes, et garantir le niveau de confiance et d'intégrité le plus élevé tout au long de sa chaîne de valeur. En 2021, Worldline a renforcé son approche d'acheteur responsable en appliquant systématiquement des procédures de due diligence, promouvant en interne les pratiques d'achats responsables et améliorant sans cesse la performance RSE de ses fournisseurs. En 2020, 100 % des fournisseurs de Worldline ayant obtenu un score EcoVadis inférieur à 40/100 se sont dotés d'un plan d'action pour améliorer leur performance RSE. En outre, Worldline a déployé en interne un vaste programme de sensibilisation de ses collaborateurs aux enjeux de la protection des données, de la sécurité, du code d'éthique et de la lutte contre la corruption afin de garantir les comportements les plus éthiques dans le cadre de ses activités. En 2020, 96 % des collaborateurs ont suivi une formation au Code d'éthique, 89 % à la lutte contre la corruption, et 91 % à la protection des données.

« Je suis très fier que, cette année encore, Worldline ait été récompensé par la médaille Platine, la reconnaissance la plus élevée décernée par EcoVadis, confirmant son rang de leader dans le Top 1% des entreprises les plus durables. Dans un contexte qui exige des entreprises une communication extra-financière toujours plus fine, plus transparente et plus exhaustive, cette nouvelle récompense atteste de nos efforts soutenus pour conserver notre leadership RSE, un élément différenciant crucial dans notre secteur d'activité. Nous avons maintenant la ferme intention d'accélérer notre dynamique RSE via une forte mobilisation de toutes nos équipes autour des nouvelles ambitions de notre programme TRUST 2025. »

À PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 20 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d'acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d'affaires proforma 2021 de Worldline s'est élevé à près de 4 milliards d'euros. worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

À PROPOS D'ECOVADIS

EcoVadis facilite la gestion responsable des partenaires amont et aval par le partage et le suivi des progressions des performances RSE avec toutes les parties prenantes impliquées dans les chaînes de valeur. Soutenus par une puissante plateforme technologique et une équipe mondiale d'experts du domaine, les tableaux de bord et fiches d'évaluation d'EcoVadis, faciles à utiliser et à mettre en œuvre, fournissent un aperçu détaillé des risques environnementaux, sociaux et éthiques dans 200+ catégories d'achat et 160+ pays.

[1] Responsabilité sociétale des entreprises (enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance)