Worldline : partenariat avec Livescale sur le 'live shopping'

Worldline annonce un partenariat avec Livescale, l'un des pionniers de l'adoption du 'live shopping', une nouvelle tendance du commerce en ligne qui consiste à assurer la promotion de produits et services auprès des consommateurs par des distributeurs, influenceurs ou célébrités au travers de vidéos filmées en direct.



Ensemble, Worldline et Livescale proposeront une solution de commerce tout-en-un et des fonctionnalités 'in-video' intégrées sur les médias sociaux et les portails en ligne, proposant 150méthodes de paiement en ligne pour que le consommateur choisisse le paiement qui lui convient le mieux.



Selon Livescale, le 'live shopping' est capable de tripler, voire sextupler les ventes des marques, et propulser les taux de conversion et d'acquisition de nouveaux clients à respectivement 39% et 40%.



