Worldline : partenariat stratégique avec Gold Global Currency

Worldline annonce un partenariat stratégique avec Gold Global Currency Corp. afin de proposer les jetons 'DaVinci Gold'.



Fruit d'un partenariat stratégique conclu avec Gold Global, la solution 'DaVinci Gold' permettra aux consommateurs d'acquérir, de thésauriser et de vendre de façon simple et sûre des pièces d'or physique frappées d'un poinçon.



Cette initiative vient ainsi étoffer les fonctions de la plateforme de Digital Asset Management (DAM) de Worldline et rapproche cette société de ses objectifs: s'imposer à la tête du marché des stablecoins et de la technologie blockchain.



' Nous sommes convaincus que nos jetons DaVinci Gold, une monnaie digitale soutenue par l'or, bénéficiant donc de la stabilité qu'il confère, vont réconcilier deux mondes qui s'opposent encore aujourd'hui, celui des monnaies frappées au poinçon et celui des cryptomonnaies dématérialisées', estime Roger Kinsbourg, Fondateur et PDG de Gold Global.



