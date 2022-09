Worldline : participation de 40% dans Online Payment Platform

Worldline annonce un accord pour l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform B.V., un prestataire de services de paiement en ligne offrant une solution de paiement dédiée aux marketplaces et aux plateformes.



'Les transactions effectuées par l'intermédiaire de places de marché et de plateformes représentent environ un tiers des volumes du commerce en ligne européen et devraient en constituer plus de la moitié en 2025' indique le groupe.



Online Payment Platform (OPP) est un PSP en ligne néerlandais. L'entreprise se concentre sur les paiements numériques pour les places de marché et les plateformes et sur le segment C2C en particulier.



Avec une équipe de plus de 60 employés, elle offre ses services dans l'ensemble de l'Union Européenne et au Royaume-Uni. OPP fournit des services à plus d'une centaine de places de marché et de plateformes, telles que e-Bay Kleinanzeigen, Marktplaats (qui font toutes deux partie d'Adevinta), Gumtree, Royal FloraHolland et PayPal.



