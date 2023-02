Worldline, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 22 février 2023

Worldline (-3,11% à 38,34 euros)



Worldline a affiche de nouveau la plus forte baisse du CAC 40 après avoir dévoilé hier un objectif de marge 2023 plus faible que prévu. Cette année, le spécialiste du paiement vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 10% et une amélioration " de plus de 100 points de base " de sa marge d'excédent brut opérationnel. UBS souligne que dans l'hypothèse d'une amélioration de la marge de 100 points de base, celle-ci ressortirait à 26,4%, soit 70 points de base de moins que le consensus.