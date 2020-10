Worldline : prolonge son partenariat avec l'autrichien PSA

20/10/2020 | 13:14

Worldline et Payment Services Austria (PSA), partenaires depuis huit ans, ont convenu de continuer à travailler pendant encore cinq ans, dans le cadre des systèmes de paiement numérique en Autriche.



Worldline continuera ainsi de traiter toutes les transactions effectuées avec des cartes de débit autrichiennes pour le compte de PSA.



En 2019, un milliard de transactions ont été traitées dans le cadre de l'accord précédent, dont 770 millions de transactions effectuées avec les dix millions de cartes de débit autrichiennes directement ou indirectement via NFC et des solutions de paiement mobiles.



Worldline a aussi traité environ 137 millions de retraits d'espèces aux guichets automatiques nationaux et internationaux et 157 millions de transactions supplémentaires.



