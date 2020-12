Worldline : prolonge son partenariat avec la mairie de Paris

Worldline annonce le renouvellement de son partenariat aux côtés de la Mairie de Paris et signe la Charte Paris Action Climat au niveau 'platine', soit le plus haut niveau d'engagement. A travers cette initiative, Worldline réaffirme son ambition en matière de lutte contre le changement climatique en se fixant comme objectif d'atteindre à long terme la neutralité carbone.



Worldline a rejoint le dispositif Paris Action Climat de la Ville de Paris en octobre 2018, confirmant ainsi son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique.



Dans ce cadre, Worldline s'est notamment engagé àréduire chaque année son intensité carbone de 2,67% - soit -45% d'ici 2035, par rapport à 2018 -, à poursuivre la certification ISO 14001 de ses data centers stratégiques et de ses bureaux, ou encore à utiliser une énergie 100% renouvelable pour la consommation d'électricité du Groupe.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.