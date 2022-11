Worldline : rachat des activités d'acquisition commerçants de la banque italienne Banco Desio

Worldline a annoncé ce lundi la signature d'un accord ferme concernant le rachat des activités d'acquisition commerçants de la banque italienne Banco Desio. La transaction, dont le montant est estimé à environ 100 millions d'euros, devrait être finalisée au premier trimestre 2023. Le spécialiste des paiements a prévu de mettre en place un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.



Le groupe a précisé dans un communiqué que cette opération devrait lui apporter un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 15 millions d'euros la première année et les activités acquises devraient afficher un taux de croissance organique à deux chiffres au cours des prochaines années.



"Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement de nos activités de services aux commerçants dans le sud de l'Europe et en particulier en Italie, un marché stratégique et très attractif pour Worldline où nous avons l'intention de continuer à tirer parti de notre présence établie l'année dernière par l'acquisition d'Axepta Italie début 2022 et la création de la coentreprise Worldline MS Italie", a indiqué Gilles Grapinet, directeur général de Worldline, cité dans un communiqué.