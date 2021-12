Worldline : reçoit la prestigieuse note A pour son engagement en matière de lutte contre le changement climatique

Paris, le 17 décembre 2021 - Worldline [Euronext : WLN], leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, a été reconnu par le CDP, une organisation environnementale internationale à but non lucratif pour son leadership en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). L'entreprise intègre en effet, la prestigieuse Liste A du CDP pour son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Worldline est récompensé pour ses actions visant à réduire ses émissions, atténuer ses risques climatiques et promouvoir une économie à faible empreinte carbone, sur la base des éléments fournis dans le cadre de sa réponse au questionnaire 2021 du CDP sur le changement climatique. De plus, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de Worldline sont conformes aux critères et recommandations de la Science Based Targets initiative (SBTi), avec des objectifs sur les scopes 1 et 2 en ligne avec une trajectoire de 1,5°C.

Worldline intègre la très convoitée Liste A du CDP

Worldline figure parmi les très rares entreprises notées A sur près de 12 000 sociétés analysées. L'impact considérable et avéré de ses actions en faveur du climat vaut à Worldline d'être dans le peloton de tête des entreprises au niveau mondial en termes d'ambitions de réalisations et de transparence environnementales.

Des objectifs ambitieux en faveur du climat au niveau du groupe

Conformément à la trajectoire 2°C de l'Accord de Paris, Worldline s'est fixé des objectifs quantitatifs pour réduire son empreinte environnementale dans quatre domaines : centres de données, bureaux, terminaux de paiement et déplacements. Le programme RSE de transformation à long terme TRUST 2025 reflète l'ambition et les engagements du groupe en faveur du le développement durable.

Les objectifs climat chiffrés de Worldline à horizon 2025 sont :

Réduction des émissions GES de 25 % pour les scopes 1 et 2 et de 7,4 % pour le scope 3 (achats de biens et services et utilisation des produits vendus) ;

Compensation à 100 % des émissions résiduelles des scopes 1, 2 et 3a.

De plus, en septembre 2021, les engagements quantitatifs à long terme de Worldline en matière d'environnement ont été alignés sur les objectifs SBTi (Science Based Targets initiative) et approuvés, pour l'ensemble des activités du groupe. Par conséquent, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de Worldline sont conformes aux critères et recommandations SBTi (dans leur version 4.2).

L'ambition des objectifs de réduction des émissions de GES Worldline sur les scopes 1 et 2 est donc en ligne avec une trajectoire 1,5° C. Ces objectifs sont les suivants :

Réduction des émissions GES des scopes 1 et 2 de 25 % en absolu entre 2019 et 2025 ;

Réduction des émissions GES du scope 3 (achats de biens et services et utilisation des produits vendus) de 7,4 % en absolu sur la même période.

Les engagements climatiques de Worldline sont aussi conformes aux recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Plans d'action d'amélioration et d'optimisation environnementales

Worldline a pris de nombreuses mesures pour limiter au maximum ses émissions de GES, réduire son empreinte carbone, et compenser ses émissions résiduelles.

Ces plans d'action s'articulent autour de trois grandes orientations stratégiques :

Réduction de sa consommation d'énergie à travers un programme d'amélioration de l'efficience énergétique de ses opérations ;

Utilisation d'énergie décarbonée grâce au programme de recours aux énergies renouvelables ;

Compensation des émissions résiduelles à travers un programme de compensation carbone.

Sur le plan environnemental, les nombreux investissements technologiques réalisés depuis 2015 (virtualisation, adoption des énergies renouvelables, application des principes d'éco-conception et d'économie circulaire tout au long du cycle de vie des terminaux de paiement) ont porté leurs fruits. Sur les cinq dernières années, Worldline est ainsi parvenu à réduire son empreinte carbone globale de 59 % en intensité de chiffre d'affaires sur les scopes 1, 2 et 3a. Ceci démontre l'efficacité de la stratégie de Worldline en faveur du climat et de ses plans d'action pour lutter contre le changement climatique.

« Je suis très fier de voir notre groupe intégrer, pour la première fois, la Liste A du CDP. Cette reconnaissance prestigieuse vient récompenser un engagement fort, des efforts sans relâche, et l'implication de notre entreprise et de nos équipes dans la lutte contre le changement climatique. L'ambition que nous nous sommes fixée dans le cadre de notre programme TRUST 2025 témoigne de notre volonté de jouer un rôle moteur pour relever l'un des défis mondiaux les plus cruciaux de notre époque. Fort de notre leadership climatique reconnu, j'encourage toutes nos parties prenantes à s'unir et s'engager sur des objectifs environnementaux aussi ambitieux que les nôtres pour parvenir collectivement à limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C » a déclaré

Une récompense honorifique

Le processus annuel de publication et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2021, plus de 590 investisseurs totalisant plus de 110 billions [DP1] USD d'actifs et 200 grands comptes représentant 5,5 billions USD d'achats ont invité les entreprises à publier des données sur leur impact environnemental et les risques et opportunités inhérents sur la plateforme du CDP. Un nombre record de 13 000 entreprises ont répondu.

Le CDP utilise une méthodologie indépendante détaillée pour évaluer ces entreprises, qui se voient assigner une note comprise entre A et D - en fonction de l'exhaustivité de leurs réponses, la prise de conscience et la gestion des risques environnementaux, et la mise en œuvre des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la définition d'objectifs pertinents et ambitieux. La note F est réservée aux entreprises qui ne publient pas ou que trop peu d'informations.

« Je tiens à féliciter toutes les entreprises qui ont obtenu la note A cette année. Prendre le leadership de la transparence et de l'action environnementale est l'une des avancées les plus importantes pour une entreprise, en particulier dans le contexte de la COP26 et du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Il est essentiel que le secteur privé soit à la tête de l'action en faveur d'un monde équitable, positif pour la nature et neutre en termes d'émissions » a déclaré



La liste complète des entreprises inscrites cette année sur la Liste A du CDP, ainsi que les autres notes d'entreprises disponibles est disponible ici.

