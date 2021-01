Worldline reconnu Top Employer Europe 2021

Bezons, 25 janvier 2021 - Worldline [Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est fier d'annoncer l'obtention de la prestigieuse certification « Top Employer Europe 2021 », décernée par le Top Employers Institute, un institut de renommée mondiale qui distingue l'excellence en matière de gestion des ressources humaines.

Leader du secteur et numéro un des paiements numériques en Europe, Worldline est fier d'être aujourd'hui également reconnu comme employeur européen de premier plan, un titre qui récompense l'engagement et les efforts de long terme de Worldline pour instaurer des pratiques managériales et RH exemplaires dans l'entreprise. En 2020, Worldline avait déjà reçu des certifications locales du Top Employers Institute en Belgique et en Pologne. Aujourd'hui, l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas rejoignent la liste des pays dans lesquels Worldline a déjà obtenu cette certification.

Détenant à présent une certification locale dans cinq pays européens - où Worldline a été reconnu comme un employeur local de premier plan - Worldline s'inscrit aujourd'hui pleinement comme un « Top Employer » de niveau européen.

L'étude menée par l'Institut, couvrant tous les domaines RH de Worldline, a mesuré, au moyen d'enquêtes et d'audits de grande ampleur, les pratiques et politiques internes de la société en matière de rémunération et avantages sociaux, de formation et développement ainsi que de recrutement. De nombreuses parties prenantes de Worldline ont également été impliquées dans la conduite de l'étude.

Worldline s'attache à offrir un environnement de travail attractif de nature à enrichir le potentiel de ses salariés et à permettre leur développement professionnel. Cette distinction est le fruit des efforts continus de l'entreprise dans le déploiement d'une stratégie d'employeur responsable, en renforçant et en mettant en œuvre de nombreuses actions en interne. Worldline n'a de cesse de promouvoir sa marque employeur et de se concentrer sur l'intégration ou le développement et la mobilité de carrière de ses collaborateurs en s'appuyant sur divers programmes dans toutes ses entités, et en s'attachant toujours à encourager le dialogue social.

En tant qu'employeur responsable, Worldline a une vision ambitieuse de sa responsabilité sociale, une mission également portée par la raison d'être de l'entreprise, pour fédérer la communauté Worldline autour d'une vision de long terme, cohérente et partagée. Cette raison d'être a permis à Worldline d'ancrer les valeurs de l'entreprise - Innovation, Excellence, Coopération et Empowerment - ainsi que de guider les comportements attendus des collaborateurs de Worldline.

, déclare : « Cette certification récompense l'engagement et l'implication collective des collaborateurs de Worldline. Elle est d'une importance d'autant plus cruciale cette année, alors que nous faisons face à un contexte macroéconomique et social sans précédent dû à la crise sanitaire Covid-19.En tant que leader européen de classe mondiale, les actions que nous engageons pour retenir nos talents et nos experts et en attirer de nouveaux revêtent une importance stratégique. Faire partie de la communauté des Top Employers à l'échelle européenne va nous permettre de considérablement accroître notre visibilité ainsi que l'attractivité de notre entreprise auprès de futurs collaborateurs.En tant qu'entreprise, nous nous employons à nous améliorer en permanence. Nous sommes par conséquent déterminés, dans les années à venir, à faire en sorte que Worldline réalise de nouveaux progrès et à ne pas relâcher nos efforts pour que cette certification s'étende à d'autres pays ».ajoute : « Malgré l'année particulière que nous venons de vivre, Worldline n'a cessé de démontrer l'importance de mettre ses collaborateurs au centre de ses préoccupations. Nous sommes fiers de partager cette nouvelle, et nous félicitons les organisations certifiées par le programme Top Employers Institute. »

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2019 de Worldline s'élève à 5,3 milliards d'euros. worldline.com

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 600 organisations dans 120 pays/régions. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 7 millions de collaborateurs à travers le monde.

Top Employers Institute. For a better world of work.