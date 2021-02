Worldline reconnu par OMDIA comme fournisseur mondial de solution hébergée dans le Cloud pour les centres de contact

Bezons, le 2 février 2021 - Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, est fier d'être reconnu par l'institut de recherche technologique mondial OMDIA, comme fournisseur mondial de solution hébergée dans le Cloud pour les centres de contact.

Les enjeux de la relation client sont multiples et l'expérience client occupe aujourd'hui une position centrale dans la stratégie des entreprises. En parallèle, la pandémie de COVID-19 a montré que l'adaptabilité et la flexibilité sont essentielles pour préserver la continuité de l'activité et un niveau de service élevé. Le choix d'un partenaire CCaaS de confiance (« contact center-as-a-service ») est crucial pour une adaptation réussie de la relation client.

Le rapport 2020 d'OMDIA intitulé « OMDIA Decision Matrix : Selecting a Multichannel Cloud Contact Center solution » (Matrice de décision d'OMDIA : choisir une solution de centre de contact cloud multicanale) indique notamment : « Dans le choix de son prestataire de centre de contact cloud, l'entreprise sera amenée à se poser la question de savoir si la solution envisagée sera en mesure d'accueillir de nouvelles fonctionnalités nécessaires, au fil des étapes. Les feuilles de route, les partenariats technologiques et les investissements en infrastructure cloud des prestataires, ainsi que leurs dispositifs de sécurité, sont autant de facteurs à passer en revue dans le cadre du processus de sélection d'un centre de contact. »

La matrice de décision 2020 d'OMDIA reconnaît Worldline comme centre de contact cloud mondial : « Worldline est à présent un fournisseur mondial de solution hébergée dans le Cloud pour les centres de contact, axé sur les segments avec un nombre d'agents élevé. »

Partenaire incontournable de la transformation digitale des entreprises, Worldline a affiné au cours des quinze dernières années son expertise de la gestion de la relation client, innovant en permanence autour de sa solution WL Contact.

« Avec l'évolution des habitudes de consommation, les entreprises doivent être prêtes aujourd'hui à accueillir les clients hyperconnectés. La solution de centre de contact cloud de Worldline, WL Contact, apporte une interaction en continu et une vision des clients à 360° pour appuyer le déploiement des stratégies d'entreprise omnicanales. Worldline se réjouit d'avoir été distingué par OMDIA dans son rapport pour l'étendue et la profondeur de sa solution, sa stratégie produits et un système tarifaire « pay per use » flexible, en fonction de l'utilisation. »

Stratégie et innovation

La stratégie produits présentée par OMDIA s'est matérialisée au cours des deux dernières années par l'ajout de nombreuses fonctionnalités pour s'adapter aux exigences de nos clients :

Extension de l'omnicanal au chat, à la vidéo et aux réseaux sociaux, pour une vision clients à 360° ;

Facilité de configuration du bot multicanal par les entreprises utilisatrices, leur permettant d'automatiser les process simples ;

Stratégies de routage adaptable et intelligent pour personnaliser la relation client.

Nos développements de produits sont co-construits avec nos clients, avec qui nous collaborons en liaison étroite pour répondre à leurs besoins professionnels.

Flexibilité et adaptabilité

Le rapport précise également : « Les solutions Cloud confèrent aux entreprises davantage de souplesse pour accroître ou sécuriser le nombre d'agents en fonction de l'évolution de leurs besoins ou pour moduler la gestion des interactions clients à travers une diversité de canaux. »

La flexibilité est l'une des principales caractéristiques de WL Contact. Ce modèle « pay-per-use » est non seulement capable d'accommoder sans difficulté les variations de l'activité, mais aussi de s'adapter aux partenaires et à l'écosystème de l'entreprise. En tant que prestataire universel, Worldline fait bénéficier ses clients d'un service intégral de bout en bout et déploie à leur profit une forte capacité d'appui à l'intégration et la customisation.

Un acteur plébiscité

Worldline ne se limite pas à fournir des logiciels et accompagne ses clients dans leur projet de transformation omnicanale de la relation client.

Depuis trois ans, Worldline apporte ses services et son expertise à de grands groupes financiers (BNPP, Fortis, LBP), qui bénéficient de tous les avantages d'un centre de contact dans le cloud.

Le lien ci-dessous vous permet de télécharger le rapport qui explique pourquoi Worldline est un fournisseur mondial de solution hébergée dans le Cloud pour les centres de contact plébiscité par les secteurs financiers. Ce rapport vous permettra en outre de vous familiariser avec :

les tendances clés du marché vues par un expert du secteur

l'analyse de solutions

Télécharger le rapport

