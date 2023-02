Worldline redresse la tête en Bourse

Une semaine après avoir présenté des prévisions 2023 décevantes, Worldline connaît un début de retour en grâce auprès des investisseurs. L’action du spécialiste des paiements progresse nettement pour la deuxième séance d’affilée, s’adjugeant aujourd’hui 2,62% à 39,61 euros, soit l’une des meilleures performances de l’indice CAC 40.



Worldline est soutenu par Morgan Stanley, qui a relevé sa recommandation de Pondération en ligne à Surpondérer et affiche un objectif de cours de 51 euros. Il apprécie ses perspectives de croissance, qui devrait atteindre de 8% à 10% grâce à une inflation plus élevée, des prix en hausse et la poursuite de la reprise des voyages. Le broker met également en avant des vents porteurs structurels, dont la transition du numéraire vers les cartes de paiement. 42% des paiements se font encore en cash en Europe.



L'analyste souligne également les opportunités dans le domaine des fusions & acquisitions centrées sur les partenariats et la distribution avec des banques.



Enfin, Morgan Stanley cite une pression concurrentielle moindre.



Worldline avait présenté mardi dernier des objectifs inférieurs aux anticipations des analystes. Cette année, le spécialiste du paiement vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 10% et une amélioration " de plus de 100 points de base " de sa marge d'excédent brut opérationnel.