Worldline : règlement-livraison de l'offre sur Ingenico

29/10/2020 | 07:15

Worldline annonce le règlement-livraison de son offre sur Ingenico, conduisant Worldline à détenir 56.474.416 actions, soit 88,6% du capital et au moins 83,2% des droits de vote d'Ingenico, et 2.892.092 OCEANEs (soit 99,6% du nombre d'OCEANEs en circulation).



Les actionnaires d'Ingenico qui ne l'ont pas encore fait peuvent apporter leurs titres à l'offre réouverte, selon des termes identiques à ceux de l'offre initiale, jusqu'au 4 novembre. L'avis de résultat de l'offre réouverte devrait être publié par l'AMF le 10 novembre.



Par ailleurs, à la suite de la prise de contrôle d'Ingenico par le groupe de solutions de paiements, la composition du conseil d'administration de Worldline et de ses comités a été modifiée au cours d'une réunion tenue mercredi.



