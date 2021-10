Worldline : s'allie à Livescale pour accélérer l'adoption du « live shopping » et du « checkout in-video » dans le monde

Bezons, le 6 octobre 2021 - Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen et numéro quatre mondial du secteur des paiements et des services transactionnels, annonce un partenariat avec Livescale, l'un des pionniers de l'adoption du « live shopping ». Le « live shopping » - qui consiste en une présentation et une promotion de produits et services auprès des consommateurs par des distributeurs, influenceurs ou célébrités au travers de vidéos filmées en direct -est l'une des dernières tendances du commerce en ligne aujourd'hui. Ensemble, Worldline et Livescale proposeront une solution de commerce tout-en-un et des fonctionnalités « in-video » intégrées sur les médias sociaux et les portails en ligne, proposant 150 méthodes de paiement en ligne pour que le consommateur choisisse le paiement qui lui convient le mieux.

Le « live shopping », qui a vu le jour en Chine, est l'une des tendances les plus dynamiques du commerce en ligne. Plus de 50 % des 800 millions de consommateurs qui fréquentent Taobao, la très populaire plate-forme de shopping chinoise, utilisent le « livestreaming ». Pour les enseignes en ligne chinoises, le « live shopping » est devenu un outil standard de vente en ligne, incontournable dans les secteurs de la mode et des cosmétiques, notamment. Sa popularité, qui connaît une croissance exponentielle à l'échelle de la planète, s'accélère sur les marchés à maturité comme les États-Unis et l'Europe, d'autant que les confinements à grande échelle ont contraint les magasins des villes à trouver de nouvelles façons de maintenir le lien avec leurs clients. Le « live shopping » génère des fréquences de visites et des volumes de paiement considérables : Livescale a calculé qu'il était capable de tripler, voire sextupler les ventes des marques, et propulser les taux de conversion et d'acquisition de nouveaux clients à respectivement 39 % et 40 %.

Le partenariat entre Worldline et Live Shopping associe un logiciel intégrable de « live shopping » et la fonctionnalité connectée de checkout de Worldline, avec pour résultat un taux de conversion des ventes en ligne très nettement supérieur à la norme du secteur. L'une des caractéristiques distinctives de cette fonctionnalité est l'accompagnement de l'acte de paiement par des vidéos, ce qui permet de prolonger l'expérience de shopping filmée sans interruption jusqu'à la fin de l'achat. Non seulement cette fonctionnalité facilite la promotion et la vente de biens et de services, mais elle permet en outre d'approfondir l'engagement effectif des consommateurs en temps réel, aidant les marques à davantage créer du lien entre les mondes physique et numérique (phygital), dans le secteur de la distribution. Cette nouvelle fonctionnalité, et le tableau de bord analytique détaillé qui l'accompagne, aideront les marques et les fabricants à proposer à leurs clients plus d'inspiration, une meilleure expérience de shopping et une meilleure fidélisation.

Les statistiques démontrent l'efficacité de cette fonctionnalité. L'Oréal, l'une des premières enseignes à avoir adopté la solution de « live shopping » de Worldline / Livescale au Canada, a vu ses ventes tripler en une heure de shopping filmé par rapport à une journée entière de commerce en ligne, un engagement moyen de 40 % sur l'ensemble des événements à ce jour, et une augmentation de 50% de nouveaux clients. La journée spéciale de Lancôme consacrée aux célibataires a dépassé les attentes, à tel point que la marque s'est distinguée dans l'analyse des tendances de fin d'année de Vogue Business en 2020.

« Le lancement de cette nouvelle initiative va révolutionner la façon dont les clients interagiront avec les marques à l'avenir. Les comportements de consommation ont évolué de manière spectaculaire ces dernières années, et la pandémie de Covid-19 a encore accéléré la digitalisation de la distribution. En laissant les clients réaliser leurs achats de bout en bout sans interruption, et au rythme qui leur convient, on accroît considérablement les volumes de transactions, tout en améliorant substantiellement l'expérience de consommation. » « Notre partenariat de pointe avec Worldline met en lumière l'un des éléments clés de différenciation de l'offre de Livescale : le commerce intégré et un parcours d'achat fluide, dont nous sommes fiers d'être les pionniers sur un marché mondial en constante évolution, qui ne cesse de s'étendre. En nous alliant avec Worldline, nous dotons les marques d'une offre inégalée née d'un modèle éprouvé qui leur permettra de repousser les limites de la fidélisation, des interactions et des ventes tout au long des prochaines années. »

Pour plus d'informations, visitez: https://worldline.com/en/home/solutions/online-payments/live-shopping-solution.html



À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu'ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services, Terminals, Solutions & Services, Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d'acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l'environnement industriel. Le chiffre d'affaires pro forma 2020 de Worldline s'élève à 4,8 milliards d'euros. worldline.com

À propos de Livescale

Fondée en 2016 à Montréal, au Canada, Livescale est une solution de Live Shopping qui permet aux marques d'engager et de convertir les clients grâce à une expérience entièrement personnalisée et propre à la marque.

