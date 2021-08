Worldline : s'associe à la fintech ecolytiq pour doter l'Europe de solutions bancaires durables

Bezons, le 31 août 2021 - equensWorldline SE, filiale de Worldline [Euronext : WLN], numéro un européen du secteur des paiements et des services transactionnels, a conclu un partenariat avec ecolytiq, une fintech à impact basée à Berlin qui propose une solution complète de SaaS (Sustainability-as-a-ServiceⓇ). Cette solution repose sur l'utilisation de données de transactions de paiement aux fins d'influencer positivement le comportement bancaire des clients en les sensibilisant à leur empreinte environnementale. Ce partenariat vise à soutenir les banques et leur clientèle dans la transition vers une économie plus verte en leur apportant des données transparentes et pertinentes et influencer des comportements plus durables en faveur de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une première étape de la stratégie d'equensWorldline pour une offre complète de services bancaires durables.

La banque verte est un concept relativement nouveau qui se développe dans le secteur bancaire. Il se caractérise notamment par l'engagement des établissements financiers aux côtés de fintechs spécialisées pour faciliter l'adoption de services durables. equensWorldline souscrit à cette approche, et s'efforce d'offrir aux banques et autres organismes financiers l'opportunité de proposer à leur clientèle d'autres services durables, et notamment des conseils personnalisés basés sur les données financières pour les aider dans cette démarche de durabilité.

Saisissant l'opportunité de la mise à disposition des données bancaires encadrée par la nouvelle directive sur les paiements en ligne, equensWorldline a identifié une solution ad hoc et à valeur ajoutée pour aider les clients dans la lutte contre le changement climatique.

« Nous avons décidé de cibler les enjeux de l'empreinte carbone, et entendons doter les banques des moyens d'évaluer les émissions de leur clientèle à partir des transactions bancaires. À cette fin, nous avons recherché un partenaire capable de nous appuyer dans cette démarche et proposer des services complémentaires aux nôtres. La technologie d'ecolytiq, immédiatement disponible et validée par des références solides, en fait un partenaire idéal pour accroître notre contribution aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU » a déclaré. De plus, ecolytiq s'est associé à l'organisation caritative allemande pour la consommation durable OfnK, qui concourt à promouvoir la transparence des émissions de carbone des différents pays à travers son standard ouvert.

La plate-forme bancaire ouverte d'equensWorldline ouvre l'accès aux données de plus de 3 000 établissements bancaires à travers l'Europe. Pour développer son portefeuille et répondre à la demande du marché, equensWorldline proposera ce service de calcul de l'empreinte carbone en collaboration avec ecolytiq.

« Nous sommes honorés de faire partie de la stratégie d'equensWorldline pour sensibiliser les utilisateurs à la durabilité dans le secteur bancaire » a déclaré le. « En associant le vaste réseau d'equensWorldline, qui compte des milliers de banques dans toute l'Europe, à notre technologie de pointe, nous créerons une arme puissante pour renforcer l'efficacité de notre lutte contre le changement climatique. Ensemble, nous pouvons informer précisément la clientèle des banques de son impact sur l'environnement, et lui apporter des outils de découverte essentiels. »« Ce partenariat avec ecolytiq illustre parfaitement notre ambition RSE pour les entreprises visant à apporter à nos clients des solutions durables. Dans les années à venir, nous avons l'intention de nous appuyer sur ce partenariat pour renforcer notre présence dans le domaine de la banque verte, et saisir de nouvelles opportunités commerciales dans l'apport de solutions à impact positif sur l'environnement et la société au sens large. »

