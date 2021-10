Worldline : s'associe au GIE SESAM-Vitale pour la sécurisation de la carte Vitale dématérialisée sur smartphone

Bezons, le 4 octobre 2021 - Worldline [Euronext : WLN], leader mondial des paiements, s'associe au GIE SESAM-Vitale, acteur majeur de la transformation numérique du secteur de la santé en France, dans une démarche de partenariat d'innovation pour sécuriser la dématérialisation de la carte Vitale sur smartphone. La nouvelle application carte Vitale (apCV) offrira à tous les assurés la possibilité de s'identifier en ligne ainsi que des solutions d'authentification. Ils pourront accéder aux mêmes services qu'avec la carte Vitale physique, ainsi qu'à de nouvelles fonctionnalités en ligne.

Sécuriser l'utilisation de 20 millions d'apCV d'ici 2025 : un enjeu de sécurité nationale et d'innovation

Le smartphone transforme radicalement la relation entre les citoyens et les services numériques, avec des citoyens qui s'attendent à disposer de tous les services possibles sur leur smartphone, à tout moment, et en situation de mobilité.

Grâce à l'application apCV installée sur mobile, chaque citoyen pourra bientôt utiliser son téléphone comme un vrai lien constitutif de son parcours de soins et, plus généralement, pour accéder aux services numériques en ligne. La souplesse opérationnelle offerte par le téléphone mobile s'accompagnera des moyens de renforcer la protection des informations très sensibles qu'il contient, ainsi que celui des accès aux services proposés.

Worldline, acteur majeur des paiements et des opérations sensibles dématérialisées sur smartphone

Dans ce contexte, Worldline s'est naturellement porté candidat pour contribuer à définir la future solution de sécurité pour l'apCV, se fondant sur ses capacités en termes de services de sécurité et d'authentification mobile.

Le GIE Sesam Vitale dispose ainsi de toute l'expertise de la solution d'authentification forte mobile de Worldline, déployée depuis une dizaine d'années par de nombreuses banques en Europe dans le cadre de la DSP2, pour sécuriser la dématérialisation des cartes ou des terminaux de paiement (paiements HCE et HPE), ainsi que dans le cadre de la gestion des identités numériques (Règlement eIDAS). Avec la dématérialisation des services critiques (paiement, santé, transport), ceux-ci ont besoin de renforcer la sécurité pour contrer les fraudes (plus de 40% des smartphones ont été la cible de cyberattaques en 2020).

Pour: « Grâce à notre grande expérience dans la numérisation des paiements sur smartphones, nous pouvons mettre à profit cette expertise de haute sécurité pour le GIE SESAM-Vitale et proposer à tous les secteurs et tous les cas d'usage, nos solutions de sécurité de plus haut niveau pour les services de sécurité et d'authentification mobile. Nous sommes très fiers de contribuer à ce projet et d'aider à créer une expérience fluide et simplifiée pour tous les assurés."

Le partenariat d'innovation se concentre sur la définition, le développement et le déploiement d'une solution moderne, sécurisant la nouvelle appli Carte Vitale et ses échanges associés aussi bien pour une utilisation locale par un professionnel de santé, ou à distance pour l'accès aux services administratifs de l'État via une identité numérique. Tous les dispositifs de sécurité de la nouvelle application mobile doivent être au même niveau de sécurité que la carte physique. La phase de recherche et de développement a débuté à la mi-février et se poursuivra jusqu'à la fin 2021, et l'un des partenaires sera sélectionné pour poursuivre le développement et le déploiement de la technologie.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels et le quatrième acteur mondial. Grâce à sa présence mondiale et à son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transport public, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles de tous les secteurs. Avec plus de 20 000 employés dans plus de 50 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et sécurisées tout au long de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur activité où qu'ils se trouvent. Les services proposés par Worldline dans les domaines des services aux commerçants ; des terminaux, des solutions et des services ; des services financiers et des services de mobilité et de transactions électroniques comprennent l'acquisition commerciale nationale et transfrontalière, en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement, un large portefeuille de terminaux de paiement ainsi que la billetterie électronique et les services numériques dans l'environnement industriel. En 2020, Worldline a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 4,8 milliards d'euros. worldline.com

A propos du GIE SESAM-Vitale

Le GIE SESAM-Vitale, qui emploie aujourd'hui environ 200 personnes, est actif dans la transformation numérique du secteur de la santé. Spécialiste des systèmes d'information pour les professionnels de santé, le GIE SESAM-Vitale travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, les caisses d'assurance maladie, les complémentaires santé et les professionnels de santé et du médico-social. Il a conçu et déployé la carte Vitale ; il a travaillé sur la dématérialisation des feuilles de soins, le déploiement de services en ligne comme l'historique des remboursements et l'intégration des pharmacies, médecins et laboratoires dans un système unique et sécurisé. Le GIE SESAM-Vitale déploie des services en ligne essentiels tels que le Dossier Médical Partagé (DMP), l'Identifiant National de Santé (INS), l'application de la carte Vitale sur smartphone et travaille au référencement des futurs services de l'Espace Numérique de Santé.





Contact

Hélène Carlander

+33 7 72 25 96 04

helene.carlander@worldline.com