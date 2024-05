Avec ce nouvel accord, Worldline fournira à la banque les moyens d'envoyer et de recevoir des paiements instantanés, conformément à la réglementation européenne sur les paiements instantanés. En utilisant l'infrastructure cloud de pointe de Worldline, la Banque Raiffeisen bénéficiera de processus d'intégration plus intelligents et plus rapides. La banque bénéficiera également de la connectivité TIPS et de services à valeur ajoutée de Worldline pour le filtrage des transactions et les vérifications des comptes de substitution.

Au-delà de la gamme complète de services de mise en conformité avec le règlement européen, Worldline fournit à ses clients des solutions complètes de bout en bout pour les paiements instantanés. Cette solution, hébergée dans le cloud, offre des capacités supérieures grâce à ses API, afin de faciliter son intégration. Elle permet également aux banques d'être disponibles pour leurs clients 24/7, 365 jours par an, encourageant ainsi une adoption plus rapide par les clients et les consommateurs, et, enfin, soutenant leur conformité réglementaire et leur croissance.



, déclare : « L'annonce de ce nouvel accord entre Worldline et la Banque Raiffeisen est importante, car il s'agit de notre premier client sur les paiements instantanés hébergés dans le cloud au Luxembourg. Grâce à notre offre, la Banque Raiffeisen bénéficiera d'une solution complète de paiements instantanés et d'un délai de mise sur le marché rapide apportant une réelle valeur ajoutée. Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration avec la Banque Raiffeisen dans des domaines innovants et prometteurs. »« Nous avons signé cet accord avec Worldline qui est un partenaire que nous apprécions depuis plus de 15 ans pour la compensation et le règlement des paiements SEPA. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de mettre en œuvre facilement et rapidement les paiements instantanés conformément aux exigences réglementaires. Avec les paiements instantanés, nous complétons la gamme de moyens de paiement offerts à nos clients et sommes prêts pour les développements futurs des paiements de « personne à personne » et ceux en points de vente. »

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S'appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d'industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

A propos de Banque Raiffeisen

Fondée en 1926, la Banque Raiffeisen est la seule banque coopérative au Luxembourg. Depuis sa création, l'ambition de la Banque Raiffeisen est de suivre une approche centrée sur l'humain en cultivant des relations durables basées sur des valeurs coopératives et durables avec ses sociétaires, ses clients, ses partenaires et ses employés.

Raiffeisen offre à ses clients privés et professionnels des produits et services financiers de haute qualité, par le canal de leur choix, à chaque étape de leur vie.