Worldline : signe un partenariat d'Open Banking avec Neonomics

Worldline perd 0,59% à 43,94 euros. Le spécialiste des services de paiement et Neonomics ont signé un accord de partenariat commercial afin d’enrichir leurs offres en Open Banking en Europe. Fort de ce rapprochement, Worldline va désormais étendre ses paiements « compte à compte » et garantir l’agrégation des données dans les pays nordiques, dont la Norvège, la Suède et le Danemark. Neonomics bénéficiera pour sa part de la solide position de Worldline comme partenaire de choix de nombreuses entreprises leader dans leur secteur ainsi que de son important réseau d’Open Banking en Europe.



Les deux sociétés sont ainsi en passe de devenir les tout premiers fournisseurs spécialisés d'API DSP2 à l'échelle européenne, au profit d'un large réseau de commerçants, de banques et d'acquéreurs.



Neonomics est un disrupteur bancaire ouvert unifiant l'accès à plus de 2 500 banques et 150 millions de clients bancaires à travers l'Europe via l'une des plateformes API pure PSD2 les plus sécurisées et rentables du marché.



Michael Steinbach, directeur de l'activité Services financiers chez Worldline explique : " Nous nous félicitons de la conclusion de ce partenariat avec Neonomics, qui dispose de l'une des plateformes les plus robustes d'API bancaires unifiées, avec des installations techniques répondant au besoin qui est le nôtre de travailler avec des partenaires pouvant offrir des services hautement sécurisés dans l'environnement réglementaire d'aujourd'hui comme de demain ".



Christoffer Andvig, directeur général de Neonomics déclare : " Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Worldline, qui a vocation à développer, sur une bien plus large échelle, les avantages significatifs de l'Open Banking en Europe, à accélérer la croissance des paiements compte à compte et à continuer à promouvoir l'innovation dans le domaine des données grâce à la solide position de Worldline comme partenaire de choix de nombreuses entreprises leader dans leur secteur ".