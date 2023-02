Worldline : titre en hausse, un broker ajuste son conseil

Worldline gagne près de2,5% à Paris, alors que Morgan Stanley a relevé ce matin sa recommandation sur le titre, passant de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours inchangé de 51 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le titre spécialiste des services de paiement présente tous les attributs de la philosophie d'investissement dite de la 'croissance à un prix raisonnable' (GARP).



'Worldline propose à la fois des caractéristiques de croissance attractives et défensives, soutenues par la montée de l'inflation et des facteurs structurels (érosion du cash, usage croissant de la carte, gains de parts de marché au détriment des banques)', souligne-t-il dans la note.



'Avec un PER à horizon 2024 de 13x pour une croissance organique de 8% à 10% et une croissance de la marge opérationnelle avant amortissement et dépréciation (OMDA) autour de 15%, nous voyons toutes les qualités propres au concept GARP', conclut l'intermédiaire.



