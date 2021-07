Worldline : vers une acquisition en Scandinavie

En marge de la publication de ses semestriels, Worldline annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% des activités d'acquisition carte de Handelsbanken dans les pays nordiques (Suède, Norvège, Finlande et Danemark).



Handelsbanken Card Acquiring représente en Scandinavie plus de 550.000 transactions acquises par an, un volume de paiement d'environ 20 milliards d'euros, un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 millions d'euros et un pourcentage d'EBO supérieur à 30%.



Un décaissement estimé à environ 195 millions d'euros est prévu à la clôture de l'opération, sur la base d'un multiple VE/EBO d'environ 15 fois. Sa réalisation est prévue d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.



