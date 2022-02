Worldline : vers une cession de TSS aux fonds Apollo

Worldline annonce être entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre d'achat ferme des fonds Apollo pour l'acquisition de ses activités terminaux, solutions et services (TSS), opération dont la finalisation est attendue au second semestre 2022.



Cette offre d'achat ferme retenue par le conseil d'administration comprend 2,3 milliards d'euros de valorisation totale actualisée, un montant lors de la réalisation de 1,7 milliards, et un montant pouvant atteindre 0,9 milliard en actions de préférence.



La transaction envisagée s'accompagne de la signature d'un partenariat commercial entre le groupe de solutions de paiements et TSS renforçant ainsi la relation stratégique et commerciale de long terme entre les deux entités pour les cinq prochaines années.



