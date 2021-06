Worldline renforce sa démarche d'engagement solidaire en encourageant la générosité par le don, au travers de ses solutions de paiement

Bezons, le 21 juin 2021 - Worldline [Euronext : WLN] leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) ambitieuse en faveur d'un développement plus durable. Dans ce cadre, Worldline encourage la solidarité et la générosité à l'égard des plus défavorisés via ses solutions de paiement.

Grâce à son offre de solutions à impact positif, Worldline a permis en 2020 la collecte de 25 387 335 dons, pour un montant total de plus de 339 millions d'euros, au profit d'associations ou d'organisations solidaires. Les micro-dons[1]enregistrés sur les terminaux de paiement Ingenico (désormais une marque Worldline) en 2020 soutiennent la démarche de Worldline. En devenant le premier fournisseur de moyens de paiement à intégrer le don sur TPE en point de vente, Ingenico a été pionnier sur son marché, ouvrant la voie à une nouvelle expérience de don.

Hausse des micro-dons en 2020

En 2020, les micro-dons enregistrés sur les solutions Ingenico ont progressé malgré un contexte macro-économique qui a fortement pesé sur la consommation. Cette hausse confirme que l'acte de générosité embarqué remporte un vif succès auprès des consommateurs. Ce nouvel usage facilite et sécurise l'expérience-client sur les dons tout en constituant un nouveau levier financier pour les associations, en permettant d'accroître significativement la solidarité en faveur des plus démunis.

Micro-dons collectés grâce aux offres de Worldline : les chiffres-clefs 2020



France : 11 348 806 micro-dons, pour un montant de 3 289 171 € collectés. Le nombre de micro-dons est resté stable par rapport à 2019, mais les montants collectés ont progressé de 22%.

Royaume-Uni : 704 006 micro-dons, pour un montant de 310 611 € collectés ;

Espagne : 6 029 337 micro-dons, pour un montant de 1 197 192 € collectés



En Europe, Worldline et ses trois partenaires - microDON (France), Pennies (Royaume-Uni) et Worldcoo (Espagne) - ont permis cette année, grâce à leurs solutions, de récolter 4,8 millions d'euros pour des associations (+19% par rapport à 2019), soit un total de 18 millions de micro-dons (+7% par rapport à 2019).



Le micro-don sur terminal de paiement, acteur central de la solidarité de demain

Le concept du micro-don sur terminal de paiement est simple, fiable et sécurisé. Lors du paiement par carte bancaire d'un achat réalisé chez l'un des commerçants participants, le consommateur est invité à ajouter quelques centimes, parfois arrondir à l'euro supérieur, au profit d'une organisation caritative et des projets qu'elle soutient. Grâce à des modalités de dons simplifiées, la solution déclenche et facilite l'engagement citoyen chez de nombreux consommateurs. En effet, il a été constaté que deux tiers des français seraient prêts aujourd'hui à utiliser cette forme de don, et cela se vérifie par des taux de participation élevés en magasin[2].

En complément aux actions de micro-donations sur terminaux de paiement, Worldline met à disposition depuis plus de 20 ans ses solutions de paiement à impact positif et notamment ses plateformes de paiement en ligne pour accroître la collecte de dons au profit d'associations ou d'organisations solidaires.

Ces solutions de paiement en ligne ont permis en 2020 la collecte de 25 387 335 dons à travers ses solutions représentant un montant total de plus de 339 millions d'euros.

Worldline entend poursuivre sa démarche d'engagement sociétal en mettant à profit son expertise technologique pour soutenir les associations et organismes reconnus d'intérêt général ou d'utilité publique en Europe.

« Dans nos sociétés en voie de digitalisation avancée où de plus en plus de paiements se dématérialisent, il est essentiel que les solutions de paiements électroniques s'adaptent afin de permettre au plus grand nombre de continuer à manifester leur engagement et d'exprimer leur générosité. Worldline est convaincu que le paiement doit aussi être un acte à impact positif pour la société dans son ensemble et le groupe entend poursuivre ses efforts pour faire grandir les actions de solidarité. Notre objectif est d'impulser, faciliter et sécuriser l'acte de don à travers nos solutions, en offrant à nos clients la possibilité de soutenir quotidiennement un projet solidaire au service du plus grand nombre. »

EN SAVOIR PLUS SUR NOS PARTENAIRES MICRO-DONS

Pour plus d'informations sur la stratégie et l'engagement de Worldline en matière de RSE, veuillez lire notre rapport intégré 2020.

[1] Le micro-don est une solution de générosité embarquée qui permet au consommateur d'ajouter un don de quelques centimes à sa transaction d'achat en magasin, en sélectionnant l'option directement sur le terminal de paiement.

[2] Selon l'étude 2018 conduite par France Générosités et publiée en avril 2019