Worley Limited est un fournisseur de solutions basé en Australie pour une gamme variée de marchés finaux dans les domaines de l'énergie, des produits chimiques et des ressources. L'entreprise fournit à ses clients des solutions basées sur les données et la technologie à chaque étape du cycle de vie du projet. Elle s'adresse à différents secteurs, notamment l'énergie, les produits chimiques et les ressources. Dans le secteur de l'énergie, elle produit de l'énergie à partir de sources conventionnelles, telles que le charbon et le pétrole, et de sources d'énergie à faible teneur en carbone, telles que le gaz, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'hydrogène, et entreprend des projets liés à la production, au transport et à la distribution d'électricité. Dans le secteur de la chimie, elle fabrique, traite et raffine des produits chimiques et des combustibles, tels que des carburants renouvelables, des produits pétrochimiques, des polymères et des produits chimiques de spécialité. Dans le secteur des ressources, elle traite les ressources minérales et métalliques, telles que les ressources essentielles à la transition énergétique et les projets de ressources liés à l'utilisation et à la réutilisation de l'eau, à l'environnement, au transport, aux ports et à l'assainissement et au démantèlement des sites.