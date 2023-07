Worsley Investors Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir aux actionnaires un niveau de rendement absolu à long terme, principalement par l'appréciation du capital et la sortie de titres sous-évalués. La Société vise à atteindre ses objectifs en investissant principalement, mais pas exclusivement, dans un portefeuille diversifié de titres et d'instruments connexes de sociétés cotées ou admises à la négociation sur un marché boursier des îles britanniques. Elle réalise des investissements dans des actions cotées et non cotées et dans des titres liés aux actions, tels que des obligations convertibles, des options et des bons de souscription. La société utilise également des produits dérivés, qui peuvent être négociés en bourse ou de gré à gré. Elle investit également dans des liquidités ou d'autres instruments. Le conseiller en investissement de la Société est Worsley Associates LLP.